VLADIMIR Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju, ruska strana neće nasesti na njegova obećanja, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, komentarišući izjavu šefa kijevskog režima da je spreman da se pozabavi pitanjem održavanja izbora samo u slučaju potpunog primirja u trajanju od najmanje 60 dana.

foto: Sergei Karpukhin / Sputnik / Profimedia

Cilj je jedan i veoma jednostavan - cenkati se oko vremena kako bi se dobila pauza, ocenio je ministar.

- Ne mislim da ćemo ponovo biti prevareni uveravanjima i obećanjima. Ruski predsednik Vladimir Putin je to jasno stavio do znanja. Nastavljamo da ostvarujemo ciljeve Specijalne vojne operacije. Oni su svima dobro poznati. Nikada ih nismo menjali, za razliku od cik-cak izvrtanja Zelenskog i njegovih evropskih sponzora. Stoga, nemamo šta da se pravdamo bilo kome - objasnio je Lavrov.

Tokom konferencije za novinare sa svojim libanskim kolegom Jusefom Radžijem, Lavrov je odgovorio na pitanje da li je zaista postignut sporazum o prekidu napada na ukrajinsku i rusku energetsku infrastrukturu, koji je dan ranije objavio američki predsednik Donald Tramp.

- Njegovo (Zelenskog) lažno iznenađenje izjavom predsednika Trampa odražava samo jednu stvar: on je spreman da koristi bilo koje reči, bilo kakve inicijative, bilo koje ideje koje dospeju u javnost da bi, na sve načine, promovisao svoje interesovanje za predah. Ne mislim da je zaslužio predah - rekao je Lavrov.

Ministar je naglasio da Rusija neće nasesti na njegove izjave.

Prema rečima ruskog ministra, Zelenski je spreman da održi izbore ako mu se daju dva meseca da sakupi snage, ali tokom tog vremena, Evropa će napumpati Ukrajinu novim oružjem kako bi nastavila svoj teroristički rat protiv ruskog naroda.

Ranije danas, Vladimir Zelenski je, uprkos pozivu američkog predsednika Donalda Trampa, ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavio uslove za njihovo održavanje.

On je takođe postavio uslov da je spreman da se pozabavi pitanjem održavanja izbora samo u slučaju potpunog primirja u trajanju od najmanje 60 dana.

Tramp je 11. oktobra izjavio da bi Zelenski trebalo da raspiše izbore u Ukrajini.

Takođe je optužio Zelenskog da stvara probleme celom svetu. Prema Trampovom mišljenju, Ukrajini je potreban novi lider koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom.



Izbori su tada otkazani uz obrazloženje da su na snazi ratno stanje i opšta mobilizacija.

(Sputnjik)

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