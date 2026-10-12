MAROKO NE PRIZNAJE SUVERENITET ŠPANIJE: Migrantska kriza na vrhuncu

BRODOVI Kraljevske marokanske mornarice ušli su u vode kod Seute bez dozvole tokom vrhunca migrantske krize u gradu, objavio je list El Pais, pozivajući se na izvore.

Foto: Tanjug/Antonio Sempere (STR)

Prema njenoj verziji, najmanje jedna fregata i nekoliko patrolnih brodova iz severnoafričkog kraljevstva ušli su u vode pod španskim suverenitetom.

Prema izvorima publikacije, ovo je bilo namerno i ponovljeno kršenje teritorijalnih voda.

Incidenti su se dogodili prvih dana avgusta i zamalo su rezultirali sudarom između brodova dve zemlje.

Spain Clears Last Major Migrant Camp in Ceuta Ahead of Royal Visit | Asia One News #Spain #Ceuta #Migrants #MigrationCrisis #Morocco #SpainNews #Immigration #BorderCrisis #EuropeNews https://t.co/8yhuGrmYkl — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) October 11, 2026

Nakon raspoređivanja brodova španske mornarice u ovim vodama i intervencije Ministarstva odbrane, incidenti su prestali.

Prema pisanju novina, situacija oko pomorskog područja Seute je posebno osetljiva, jer Španija polaže pravo na 12 nautičkih milja teritorijalnih voda uz obalu kao na svoje.

Foto: Tanjug/Antonio Sempere (STR)

Međutim, Maroko ne priznaje suverenitet Španije nad Seutom i Meliljom, niti nad njihovim vodama.

Krajem jula, desetine hiljada nedokumentovanih imigranata stigle su do Seute plivajući i gazeći, zaobilazeći lukobran koji odvaja grad od Maroka.

Border control between Spain and Morocco in the Spanish town of Ceuta completely broke down as tens of thousands of Muslim young men have invaded. Spanish state media had said only 2-3k entered, which liberals used to refute the videos, but Spanish officials now admit it is around 60,000. The town only had a population of 83k people. The invasion came after the Spanish Supreme Court ruled that migrants stopped at sea around Ceuta and its sister city Melilla cannot be immediately returned. https://t.co/8VLmBxkW8I — Andy Ngo (@MrAndyNgo) July 31, 2026

Zbog krize, Madrid je odlučio da rasporedi vojsku kako bi pomogao u obezbeđivanju bezbednosti u gradu.

Vlasti procenjuju da je u grad ušlo i do 80.000 ljudi, ali se veruje da se velika većina nedokumentovanih imigranata već vratila u Maroko.

(Tass)