Svet

MAROKO NE PRIZNAJE SUVERENITET ŠPANIJE: Migrantska kriza na vrhuncu

JM

12. 10. 2026. u 13:09

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BRODOVI Kraljevske marokanske mornarice ušli su u vode kod Seute bez dozvole tokom vrhunca migrantske krize u gradu, objavio je list El Pais, pozivajući se na izvore.

МАРОКО НЕ ПРИЗНАЈЕ СУВЕРЕНИТЕТ ШПАНИЈЕ: Мигрантска криза на врхунцу

Foto: Tanjug/Antonio Sempere (STR)

Prema njenoj verziji, najmanje jedna fregata i nekoliko patrolnih brodova iz severnoafričkog kraljevstva ušli su u vode pod španskim suverenitetom.

Prema izvorima publikacije, ovo je bilo namerno i ponovljeno kršenje teritorijalnih voda.

Incidenti su se dogodili prvih dana avgusta i zamalo su rezultirali sudarom između brodova dve zemlje.

Nakon raspoređivanja brodova španske mornarice u ovim vodama i intervencije Ministarstva odbrane, incidenti su prestali.

Prema pisanju novina, situacija oko pomorskog područja Seute je posebno osetljiva, jer Španija polaže pravo na 12 nautičkih milja teritorijalnih voda uz obalu kao na svoje.

Foto: Tanjug/Antonio Sempere (STR)

Međutim, Maroko ne priznaje suverenitet Španije nad Seutom i Meliljom, niti nad njihovim vodama.

Krajem jula, desetine hiljada nedokumentovanih imigranata stigle su do Seute plivajući i gazeći, zaobilazeći lukobran koji odvaja grad od Maroka.

Zbog krize, Madrid je odlučio da rasporedi vojsku kako bi pomogao u obezbeđivanju bezbednosti u gradu.

Vlasti procenjuju da je u grad ušlo i do 80.000 ljudi, ali se veruje da se velika većina nedokumentovanih imigranata već vratila u Maroko. 

(Tass)

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