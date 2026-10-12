POLJSKA MOBILISALA 20.000 POLICAJACA ZA ZAŠTITU ĐAKA NAKON NAPADA Tusk: "Svedoci smo jednog mračnog trenda nasilja"
POLICIJA u Poljskoj započela je u ponedeljak opsežnu nacionalnu operaciju zaštite škola nakon što su se dogodila tri napada nožem u razmaku od samo nekoliko dana.
Iako su nadležni organi demantovali da su napadi povezani sa organizovanom grupom ili onlajn trendom, poljski premijer Donald Tusk je na hitnom sastanku u nedelju izjavio da se na pojedinim društvenim mrežama veliča nasilje, što pogubno utiče na mlade.
- Zabeležili smo porast fascinacije nasiljem, kako u Poljskoj tako i u svetu. Svedoci smo jednog mračnog trenda nasilja - rekao je Tusk.
Dodao je da sadržaji koji promovišu nacističku ideologiju i „kult sile”, zajedno sa nasilnim video-igrama, predstavljaju glavne uzroke ovog problema.
Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski najavio je da će u ponedeljak rasporediti više od 20.000 policajaca u i oko škola, prenosi Independent.
- Potrebna je jasna poruka. Neće biti ni najmanje tolerancije za napade na poljsku decu, niti za tonjenje javnog života u anarhiju - izjavio je Kjervinski.
Prema saopštenju policije, od petka je privedeno 135 ljudi nakon obavljenih provera u čak 80.000 škola.
U jednom od incidenata, kod jednog dečaka su pronađeni pištolj, municija i noževi. Kako navodi poljski MUP, on je napravio model svoje škole u video-igrici Robloks, gde je simulirao napade na druge učenike.
U poslednjem napadu u subotu, tri osobe su povređene na koledžu u Varšavi, što je bio treći napad nožem u obrazovnim ustanovama za samo četiri dana.
U četvrtak prošle nedelje, petnaestogodišnji bivši učenik sa kamerom montiranom na kacigi ubio je domara škole i ranio dvoje nastavnika u osnovnoj školi u mestu Leščidol-Novini, severoistočno od Varšave.
Dan pre toga, devetnaestogodišnjak je ranio 10 osoba, uključujući i sebe, u školi u Ostrolenki, severno od glavnog grada.
Među povređenima u tom napadu su četvoro učenika, dva nastavnika i dva prolaznika, izjavila je portparolka tužilaštva za PAP, dodajući da nijedna povreda nije opasna po život, ali da je jedna osoba zadobila teže povrede i da su neke od žrtava sanitetskim helikopterom prebačene u bolnicu.
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