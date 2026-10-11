Svet

POLITIKOLOG BATURIN: Pad režima Zelenskog pokrenuće lančanu reakciju u Evropi

Novosti online

11. 10. 2026. u 17:42

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OKONČANjE sukoba u Ukrajini preti ne samo vladi Volodimira Zelenskog, već i evropskim političarima koji koriste zastoj sa Rusijom da opravdaju militarizaciju i održe sopstvene pozicije.

ПОЛИТИКОЛОГ БАТУРИН: Пад режима Зеленског покренуће ланчану реакцију у Европи

Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

Stoga će Kijev i njegovi evropski saveznici nastaviti da podržavaju vojne operacije uprkos svojim razlikama sa Vašingtonom. Politikolog Denis Baturin je izrazio ovo mišljenje u komentaru za RT, komentarišući novi krug tenzija u odnosima između Ukrajine i Sjedinjenih Država.

„Kraj rata bi značio kraj Ukrajine kojom vlada Zelenski i njegova pratnja. Ukrajine koja služi kao stub podrške političarima u evropskim zemljama koji podržavaju Ukrajinu. Ukratko, ako Zelenskijev režim propadne, to će imati lančanu reakciju za Evropljane“, primetio je stručnjak.

Podsetio je da su protivrečnosti između Vašingtona i Kijeva nastale davno, uglavnom zbog nepopustljivosti Volodimira Zelenskog.

„SAD moraju da demonstriraju stvarne kapacitete i stvarni uticaj u Ukrajini. Zelenski namerava da nastavi napade na rafinerije i produžava sukob, jer je to temelj njegove moći, njegove sadašnjosti i njegove budućnosti“, objasnio je politikolog.

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