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KONAČNO ODGOVORILI KIMU! Južna Koreja ispalila HIPERSONIČNU RAKETU — Ali kasne čak 5 GODINA za Severom! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2026. u 21:33

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JUŽNA Koreja je sprovela prvo probno lansiranje domaće hipersonične klizeće letelice (HGV), a predsednik Li Dže Mjung je posmatrao probu pre nego što je izvršio inspekciju domaće balističke rakete „Hjunmu-5” (Hyunmoo-5).

КОНАЧНО ОДГОВОРИЛИ КИМУ! Јужна Кореја испалила ХИПЕРСОНИЧНУ РАКЕТУ — Али касне чак 5 ГОДИНА за Севером! (ВИДЕО)

Foto: printskrin YouTube/ WPLG Local 10 WPLG Local 10

Test, obavljen 8. oktobra, imao je za cilj proveru ključnih tehnologija neophodnih za hipersonično oružje sposobno za manevrisanje, uključujući zaštitu od visokih temperatura, sisteme za navođenje i kontrolu, kao i sposobnost promene putanje na malim visinama. Ovo saopštenje dolazi u trenutku pojačanih tenzija sa Severnom Korejom, koja je svoju hipersoničnu klizeću letelicu prvi put testirala u letu još u septembru 2021. godine. Severnokorejska Narodna armija je od tada uvela u upotrebu više tipova raketa sa takvim letelicama, primoravajući protivnike da ubrzano razvijaju slične sposobnosti.

Prema saopštenju kabineta predsednika, južnokorejska letelica se uspešno odvojila od raketnog potisnika nakon dostizanja planirane visine, obavila predviđeni let u hipersoničnim uslovima i pogodila određeni cilj. Nakon odvajanja, spustila se na manju visinu i izvela nepravilne manevre kako u vertikalnoj, tako i u horizontalnoj ravni. Vlada Južne Koreje je ovaj test opisala kao važan korak ka razvoju nove sposobnosti za napad na strateški važne ciljeve širom Korejskog poluostrva. Značaj hipersoničnih klizećih letelica prvi put je potvrđen u borbenim dejstvima visokog intenziteta u martu 2026. godine, kada je Iran lansirao raketu „Fatah 2” (Fattah 2) – koja u sebi sadrži takvu letelicu – na ciljeve od velikog značaja u Izraelu. Smatra se da je iranski raketni program imao koristi od transfera tehnologije iz Severne Koreje, a to je ujedno i prvi slučaj da je raketa sa hipersoničnom klizećom letelicom testirana protiv naprednog sistema protivvazdušne odbrane.
Hipersonične klizeće letelice koriste raketne potisnike za postizanje velikih brzina i visina, nakon čega se odvajaju i klize kroz gornje slojeve atmosfere. Za razliku od konvencionalne balističke rakete, čija putanja prati predvidljiviji luk nakon faze aktivnog leta, klizeća letelica može da manevriše tokom pasivnog leta (bez pogona), što potencijalno otežava protivniku predviđanje putanje i organizovanje presretanja. Postizanje ovih sposobnosti zahteva materijale otporne na ekstremno aerodinamičko zagrevanje, kao i sisteme za navođenje sposobne da funkcionišu u zahtevnim uslovima leta. U saopštenju Južne Koreje posebno su istaknuta ispitivanja materijala otpornih na ekstremno visoke temperature, kao i sistema za navođenje i upravljanje letelicom. Manevri na maloj visini, o kojima je izvešteno, takođe su predstavljali ključni deo testiranja. Očekuje se da će se narednim ispitivanjima utvrditi pouzdanost rada sistema u različitim uslovima leta i pri suočavanju sa reprezentativnim pretnjama.

militarywatchmagazine.com

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