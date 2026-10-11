KONAČNO ODGOVORILI KIMU! Južna Koreja ispalila HIPERSONIČNU RAKETU — Ali kasne čak 5 GODINA za Severom! (VIDEO)

JUŽNA Koreja je sprovela prvo probno lansiranje domaće hipersonične klizeće letelice (HGV), a predsednik Li Dže Mjung je posmatrao probu pre nego što je izvršio inspekciju domaće balističke rakete „Hjunmu-5” (Hyunmoo-5).

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Test, obavljen 8. oktobra, imao je za cilj proveru ključnih tehnologija neophodnih za hipersonično oružje sposobno za manevrisanje, uključujući zaštitu od visokih temperatura, sisteme za navođenje i kontrolu, kao i sposobnost promene putanje na malim visinama. Ovo saopštenje dolazi u trenutku pojačanih tenzija sa Severnom Korejom, koja je svoju hipersoničnu klizeću letelicu prvi put testirala u letu još u septembru 2021. godine. Severnokorejska Narodna armija je od tada uvela u upotrebu više tipova raketa sa takvim letelicama, primoravajući protivnike da ubrzano razvijaju slične sposobnosti.



militarywatchmagazine.com

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