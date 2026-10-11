MAĐAR PORUČIO: Budimpešta će smanjiti svoju energetsku zavisnost od Rusije, ali je za to potrebno vreme

MAĐARSKA namerava da smanji isporuke nafte i gasa iz Rusije, ali priznaje da ne može da odustane od njih u najskorije vreme, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar, dodavši da će njegova vlada nastojati da eliminiše energetsku zavisnost od Moskve.

Foto: Tanjug/Tamas Purger/MTI via AP

Mađar je za finske medije rekao da Budimpešta nastavlja da traži izvore i pravce snabdevanja energentima koji predstavljaju alternativu ruskim.

„Međutim, ne možemo preko noći da se oslobodimo energetske zavisnosti (od Rusije)“, istakao je mađarski premijer.

Mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanj izjavio je 18. septembra da će nova vlada zemlje biti spremna da postepeno obustavlja upotrebu ruskog gasa do oktobra 2027. godine – roka koji je Evropska unija odredila za postizanje tog cilja. On je naveo da su u toku aktivni pregovori sa susednim državama i kompanijama koje na tržište isporučuju prirodni tečni gas. Prema njegovim rečima, neophodna infrastruktura, ​​konkretno prekogranični gasovodi, već postoji. Kapitanj je takođe napomenuo da Mađarska namerava da značajno smanji zavisnost od ruske nafte na račun nabavki iz drugih zemalja.

U predizbornom programu stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima 12. aprila, obećano je da će Mađarska prekinuti energetsku zavisnost od Rusije do 2035. godine. Za sada, ona nastavlja da dobija najveći deo nafte preko naftovoda „Družba“, a gasa preko gasovoda „Turski tok“ i njegovih krakova koji prolaze kroz Bugarsku i Srbiju. Mađarska je 2025. godine iz Rusije dobila više od 8,5 miliona tona nafte i više od 7 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.

sputnikportal.rs

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