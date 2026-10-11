Svet

RUSKA PVO IMALA PUNE RUKE POSLA: Za jednu noć oboreno 479 ukrajinskih bespilotnih letelica

D.D.

11. 10. 2026. u 08:33

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SNAGE protivvazdušne odbrane Rusije uništile su 479 ukrajinskih dronova tokom noći.

РУСКА ПВО ИМАЛА ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА: За једну ноћ оборено 479 украјинских беспилотних летелица

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Bespilotne letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Tulske, Rjazanjske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Tambovske, Nižnjenovgorodske, Vladimirske, Saratovske, Samarske, Penzenske, Volgogradske i Rostovske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog mora.

(Sputnjik)

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