RUSKA PVO IMALA PUNE RUKE POSLA: Za jednu noć oboreno 479 ukrajinskih bespilotnih letelica
SNAGE protivvazdušne odbrane Rusije uništile su 479 ukrajinskih dronova tokom noći.
Bespilotne letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Tulske, Rjazanjske, Orlovske, Lipecke, Voronješke, Tambovske, Nižnjenovgorodske, Vladimirske, Saratovske, Samarske, Penzenske, Volgogradske i Rostovske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog mora.
(Sputnjik)
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