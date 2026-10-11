ZELENSKOM SE DRMA FOTELJA! Tramp traži izbore u Ukrajini: Moskva već poslala jasnu poruku
Vladimir Zelenski bi trebalo da održi izbore u Ukrajini, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
- Mislim da bi Zelenski trebalo da održi izbore. On je već mnogo puta ranije mogao da reši ovaj sukob, treba da održi izbori- rekao je Tramp novinarima.
Prethodno, šef Bele kuće optužio je Zelenskog da ignoriše zahteve SAD da ne napada ruske rafinerije nafte i ocenio da je Ukrajini potreban novi lider koji može da postigne dogovor sa Moskvom.
Dmitrijev: Izbori se približavaju
Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije, izjavio je da se izbori u Ukrajini približavaju nakon komentara američkog predsednika o Zelenskom.
- Ukrajinski izbori se približavaju - napisao je Dmitrijev na svojoj stranici na društvenim mrežama.
Trampove izjave usledile su usred razgovora predstavnika Vašingtona i ukrajinske strane, koji su održani u petak u Majamiju.
Prema izveštajima medija, prvobitno je trebalo da razgovori traju dva dana, ali su prevremeno završeni. Razlog za to, kako se navodi, bio je sporazum o dizel gorivu koji je američki predsednik objavio u petak nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom.
Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini su potom otkazani, pozivajući se na vojno stanje i opštu mobilizaciju.
Zelenski je izjavio da su izbori bili „neprimereni“ u to vreme.
Tramp je govorio o njihovoj neophodnosti u decembru 2025. godine, nazivajući lidera kijevskog režima „diktatorom bez izbora“, napominjući da je njegov rejting odobravanja pao na četiri procenta.
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