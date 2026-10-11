Politika

BRNABIĆEVA JOŠ JEDNOM RASKRINKALA BLOKADERE: NJihova politika je nasilje, nasilje i nasilje

В.Н.

11. 10. 2026. u 10:42

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POTPREDSEDNICA GO Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas da je "Studentska lista", na skupu u Nišu, još jednom pokazala svoju politiku nasilja i odnos prema ženama, i dodala da je ta lista najveća prevara u političkoj istoriji Srbije.

БРНАБИЋЕВА ЈОШ ЈЕДНОМ РАСКРИНКАЛА БЛОКАДЕРЕ: Њихова политика је насиље, насиље и насиље

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Brnabić je na konferenciji za novinare u Beogradu, govoreći o napadima na članice SNS-a u prethodnom periodu, rekla da je napad na predsednicu Skupštine Novog Sada Dinu Vučinić i druge žene primer kako se "Studentska lista" odnosi prema ženama, odnosno kakva je to "politika nasilja i targetiranja žena" koju oni vode.

Istakla je da se i nakon tih napada ponovo nije čulo nikakvo objašnjenje, ograđivanje od nasilja, niti izvinjenje upućeno napadnutim ženama od predstavnika Studentske liste.

- Ono što želim danas da naglasim, a to je da je sinoć u Nišu, na studentsko-blokadarskom skupu, na skupu 'Studentske liste', govorio čovek koji je takođe tokom prethodne nedelje napao ženu, bio priveden zbog toga. Kako je pušten iz pritvora, tako ga je 'Studentska lista' stavila da govori na njihovom skupu. I to je još jednom njihovo lice i to je njihova politika prema ženama Srbije, nasilje, nasilje i nasilje - rekla je Brnabić.

Dodala je da će danas pored politike nasilja "Studentske liste" govoriti i o drugim temama otkrivajući, kako kaže, "najveću prevaru u političkoj istoriji Srbije".

- Da svi građani Republike Srbije vide kako oni koji su najkorumpiraniji u ovom društvu pričaju o borbi protiv korupcije, i kako oni koji se čitav svoj radni i profesionalni vek služe samo prevarama i manipulacijama, pričaju danas o pravdi i moralu. To vam je, poštovani građani Republike Srbije, Studentska lista - kazala je Brnabić.

(Tanjug)

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