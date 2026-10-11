BRNABIĆEVA JOŠ JEDNOM RASKRINKALA BLOKADERE: NJihova politika je nasilje, nasilje i nasilje
POTPREDSEDNICA GO Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas da je "Studentska lista", na skupu u Nišu, još jednom pokazala svoju politiku nasilja i odnos prema ženama, i dodala da je ta lista najveća prevara u političkoj istoriji Srbije.
Brnabić je na konferenciji za novinare u Beogradu, govoreći o napadima na članice SNS-a u prethodnom periodu, rekla da je napad na predsednicu Skupštine Novog Sada Dinu Vučinić i druge žene primer kako se "Studentska lista" odnosi prema ženama, odnosno kakva je to "politika nasilja i targetiranja žena" koju oni vode.
Istakla je da se i nakon tih napada ponovo nije čulo nikakvo objašnjenje, ograđivanje od nasilja, niti izvinjenje upućeno napadnutim ženama od predstavnika Studentske liste.
- Ono što želim danas da naglasim, a to je da je sinoć u Nišu, na studentsko-blokadarskom skupu, na skupu 'Studentske liste', govorio čovek koji je takođe tokom prethodne nedelje napao ženu, bio priveden zbog toga. Kako je pušten iz pritvora, tako ga je 'Studentska lista' stavila da govori na njihovom skupu. I to je još jednom njihovo lice i to je njihova politika prema ženama Srbije, nasilje, nasilje i nasilje - rekla je Brnabić.
Dodala je da će danas pored politike nasilja "Studentske liste" govoriti i o drugim temama otkrivajući, kako kaže, "najveću prevaru u političkoj istoriji Srbije".
- Da svi građani Republike Srbije vide kako oni koji su najkorumpiraniji u ovom društvu pričaju o borbi protiv korupcije, i kako oni koji se čitav svoj radni i profesionalni vek služe samo prevarama i manipulacijama, pričaju danas o pravdi i moralu. To vam je, poštovani građani Republike Srbije, Studentska lista - kazala je Brnabić.
(Tanjug)
Preporučujemo
BLOKADERKA POSTALA "DEMONSKI" POLIGLOTA, KODNO IME: Crknite svi
10. 10. 2026. u 22:44
Preminuo gradonačelnik Subotice Stevan Bakić u 59. godini
10. 10. 2026. u 21:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)