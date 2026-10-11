DRAMA U OMANSKOM ZALIVU: Američki lovac se sručio na teretnjak koji je plovio iz Irana (VIDEO)
CENTRALNA komanda američke vojske (CENTKOM) saopštila je da je onesposobila komercijalni teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname u Omanskom zalivu, nakon što je posada broda ignorisala upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu prema Iranu.
- Američki vojni lovački avion pogodio je krmu broda ’Oušn Molika‘, poznatog i kao Arika San‘, koji plovi pod zastavom Paname, preciznim projektilom, potpuno onesposobivši pogon broda, a posada je ostala nepovređena - objavio je CENTKOM na platformi Iks.
CENTKOM je naveo da je teretni brod pokušao da prođe kroz regionalne vode nakon što je napustio iransku luku i upozorio pomorce u Omanskom zalivu i na prilazima Ormuskom moreuzu da poštuju upozorenja o blokadi, prate obaveštenja za pomorce i kontaktiraju američke pomorske snage.
Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz pao je na najniži nivo u poslednja dva i po meseca, nakon što su napadi na tankere prošle sedmice dostigli vrhunac od trenutka kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana u februaru, što je izazvalo zabrinutost zbog poremećaja u pomorskom transportu i dovelo do rasta cena sirove nafte, preneli su mediji.
Kroz Ormuski moreuz se pre rata odvijao transport nafte koja je zadovoljavala 20 odsto svetske potrošnje.
(Sputnjik)
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