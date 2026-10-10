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"RUSIJA ĆE DA PROFITIRA, NE!" Kaja Kalas zakukala zbog dogovora Trampa i Putina o isporukama nafte iz Rusije

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 10. 2026. u 16:41

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ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas kritikovala je SAD zbog dogovora o isporukama nafte i naftnih derivata iz Rusije.

РУСИЈА ЋЕ ДА ПРОФИТИРА, НЕ! Каја Калас закукала због договора Трампа и Путина о испорукама нафте из Русије

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

 - Obuzdavanje sankcija na ruski dizel obezbediće Moskvi još veće prihode - napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Prema mišljenju Kalas, „sada nije vreme za ublažavanje pritiska na Rusiju“, zbog čega Evropa ne namerava da sledi primer Vašingtona.

U petak su ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp razgovarali telefonom o rešavanju sukoba u Ukrajini i ekonomskoj saradnji. Ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište. Predsednici su se takođe dogovorili o nastavku ličnih kontakata i saradnje između predsedničkih administracija, obaveštajnih službi i drugih resora.

Istog dana, Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu za isporuke dizel-goriva iz Rusije. Transakcije koje se odnose na njegovu prodaju, isporuku, istovar i uvoz dozvoljene su do 7. aprila 2027. godine.

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