ŠEFICA evropske diplomatije Kaja Kalas kritikovala je SAD zbog dogovora o isporukama nafte i naftnih derivata iz Rusije.

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- Obuzdavanje sankcija na ruski dizel obezbediće Moskvi još veće prihode - napisala je ona na društvenoj mreži Iks.

Prema mišljenju Kalas, „sada nije vreme za ublažavanje pritiska na Rusiju“, zbog čega Evropa ne namerava da sledi primer Vašingtona.

U petak su ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp razgovarali telefonom o rešavanju sukoba u Ukrajini i ekonomskoj saradnji. Ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište. Predsednici su se takođe dogovorili o nastavku ličnih kontakata i saradnje između predsedničkih administracija, obaveštajnih službi i drugih resora.

Istog dana, Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu za isporuke dizel-goriva iz Rusije. Transakcije koje se odnose na njegovu prodaju, isporuku, istovar i uvoz dozvoljene su do 7. aprila 2027. godine.

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