U TEHERANU PONOVO OTKUCAVA SAT KOJI ODBROJAVA VREME DO UNIŠTENJA IZRAELA: Jeziva mašina bolesna kreacija iz mašte Alija Hamneija
U Teheranu je danas ponovo snimljen javni sat koji na Trgu Palestine u tom gradu odbrojava vreme do navodnog "uništenja Izraela".
Snimak sata koji odbrojava do "uništenja Izraela" emitovan je večeras na izraelskoj televiziji, Kanalu 12, uz pomoć snimka koji je načinio Iranac koji povremeno radi za tu televiziju, prenosi Tajms of Izrael.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je u junu prošle godine da su Izraelske odbrambene snage (IDF) pogodile sat, između ostalih meta, u vazdušnim napadima.
Sat koji otkucava vreme do "uništenja Izraela", za koje je ubijeni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei predvideo da će se dogoditi 2040. godine, otkriven je 2017. godine.
(Tanjug)
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