KRALJICA (48) SELA U BORBENI AVION I IZVODILA MANEVRE: Snimak sa Tajlanda obilazi svet (VIDEO)
TAJLANDSKA kraljica Sutida prvi put je danas samostalno upravljala borbenim avionom "gripen", saopštila je kraljevska palata, objavivši snimak leta tokom kojeg ju je sa zemlje pratio kralj Maha Vadžiralongkorn.
Na snimku se vidi kako se kraljica (48) ukrcava u avion, poleće i leti u pratnji još dva borbena aviona istog tipa, a zatim bezbedno sleće. Nakon leta, kralj joj je uručio posebnu oznaku za pilote koji upravljaju tim tipom borbenih aviona, kao i buket cveća.
Prema saopštenju kraljevske palate, kraljica Sutida prošla je dve posebne obuke za upravljanje borbenim avionom, od 20. avgusta do 4. septembra i od 25. septembra do 8. oktobra. Obuka je obuhvatala i korišćenje simulatora letenja u skladu sa standardima Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Tajlanda.
Kraljica je počela da leti u maju 2010. godine i do sada je ostvarila 1.188 sati leta, upravljajući različitim tipovima letelica, uključujući i civilne komercijalne avione "boing 737", navodi se u saopštenju, prenosi BBC.
Snimak možete pogledati OVDE.
Sutida je, takođe, obavljala dužnost kopilota kralju tokom pojedinih kraljevskih putovanja, među kojima je bila i zvanična poseta Butanu 2025. godine.
(Tanjug)
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