Politika

SARAJEVO SLAVI "STUDENTSKU LISTU": Konačno se u Srbiji pojavio neko da jasno kaže da je Ratko Mladić zlocinac, a Republika Srpska genocidna

В.Н.

11. 10. 2026. u 08:35

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POLITIČKO Sarajevo je putem svojih medija dalo jasnu podršku "studentksoj listi". Nije ni čudo da su jedva dočekali da slave nekog ko javno pljuje srpske heroje i naš narod naziva genocidnim.

САРАЈЕВО СЛАВИ СТУДЕНТСКУ ЛИСТУ: Коначно се у Србији појавио неко да јасно каже да је Ратко Младић злоцинац, а Република Српска геноцидна

Foto: Printskrin

Kako se može videti na naslovima koji su osvanuli na njihovim portalima glavna stavka okupljanja "studenata" u Nišu za njih je natpis na kome je pisalo da je Komandant vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, zločinac.

Po svemu sudeći, oberučke su prihvatili stavove tzv. studentke liste, jer se po njima napokon našao neko ko će javno reći da je Mladić zločinac a srspki narod genocidan.

Foto: Фото: Принтскрин

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Cela situacija u najmanju ruku je sramotna, ali i očekivana.

BONUS VIDEO: Napad Studentske liste u Nišu na mladiće koji su nosili lik generala Mladića

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