"UČINIĆEMO SVE DA OJAČAMO REPUBLIKU SRPSKU": Dodik posle izbora otkrio šta sledi
VELIKA pobeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, izjavio je danas predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske - poručio je Dodik, prenosi Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).
On je rekao da su on i njegove stranačke kolege u Hramu Svete Trojice u Banjaluci, dan nakon izbora u Bosni i Hercegovini, dali zavet da od svojih politika neće odustati i da će učiniti sve da ojačaju Republiku Srpsku.
(Sputnjik)
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