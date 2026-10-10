HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Evo o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali
VEĆI deo telefonskog razgovora između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa bio je posvećen rešavanju ukrajinske krize, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Na inicijativu predsednika SAD Donalda Trampa, veći deo telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom bio je posvećen rešavanju ukrajinske krize - rekao je Peskov.
Prema njegovim rečima, Putin je tokom razgovora sa razumevanjem prihvatio određene predloge američke strane usmerene na deeskalaciju sukoba u Ukrajini.
- Tokom razgovora, ruski predsednik je sa razumevanjem prihvatio određene predloge američke strane koji se tiču koraka usmerenih na deeskalaciju - izjavio je Peskov.
Pored toga, Putin je, u koordinaciji sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, preneo američkom predsedniku Donaldu Trampu viđenje iranske strane o mogućem rešavanju sukoba.
Podsetimo, Putin je tokom posete Turkmenistanu imao priliku da se bilateralno sastane sa Pezeškijanom.
Putin i Tramp su obavili razgovor 9. oktobra a on je trajao oko sat i po vremena.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
DMITRIJEV: Saradnja Rusije i SAD doneće korist svetskim tržištima
10. 10. 2026. u 08:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)