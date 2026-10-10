HITNO SE OGLASIO KREMLJ: Evo o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali

VEĆI deo telefonskog razgovora između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa bio je posvećen rešavanju ukrajinske krize, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

- Na inicijativu predsednika SAD Donalda Trampa, veći deo telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom bio je posvećen rešavanju ukrajinske krize - rekao je Peskov.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

Prema njegovim rečima, Putin je tokom razgovora sa razumevanjem prihvatio određene predloge američke strane usmerene na deeskalaciju sukoba u Ukrajini.

- Tokom razgovora, ruski predsednik je sa razumevanjem prihvatio određene predloge američke strane koji se tiču koraka usmerenih na deeskalaciju - izjavio je Peskov.

Pored toga, Putin je, u koordinaciji sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, preneo američkom predsedniku Donaldu Trampu viđenje iranske strane o mogućem rešavanju sukoba.

Podsetimo, Putin je tokom posete Turkmenistanu imao priliku da se bilateralno sastane sa Pezeškijanom.

Putin i Tramp su obavili razgovor 9. oktobra a on je trajao oko sat i po vremena.

(Sputnjik)

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