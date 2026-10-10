Ilić digao uzbunu u Humskoj: Ovo je previše za Partizan, moramo da se probudimo

Fudbaleri Partizana u nedelju od 17 časova dočekaće Novi Pazar. Pred tu utakmicu svoja očekivanja izneo je trener Partizana Saša Ilić.

FOTO: Printskrin/Jutjub/FK Partizan

Partizan se posle tri nedelje pauze vraća takmičarskim obavezama, a trener crno-belih Saša Ilić nada se da će njegovi igrači na gostovanju Novom Pazaru uspeti da prekinu negativan niz i zabeleže pobedu.

Ilić smatra da je reprezentativna pauza došla u pravom trenutku za njegovu ekipu, koja nije bila u najboljoj formi, te da je stručni štab imao dovoljno vremena da radi na otklanjanju uočenih nedostataka.

– Sigurno je da nam je odgovarala reprezentativna pauza. Nismo bili u dobrom momentu. Nadam se da će, posle tri nedelje bez utakmica, moji igrači biti željni igre i da će ostvariti dobar rezultat. Prostora za rad je bilo. Imali smo tri dana slobodno, a potom smo nastavili sa treninzima. Nisu svi igrači bili na raspolaganju zbog reprezentativnih obaveza, ali smo radili i pokušavali da ispravimo nedostatke. Videćemo kako će to izgledati. Nadam se da su se igrači uželeli fudbala i da će Partizan posle nekog vremena zabeležiti pobedu – rekao je Ilić.

Problemi sa povredama, ali i povratak Jurčevića

Govoreći o igračkom kadru, trener Partizana potvrdio je da Milan Vukotić ima povredu ligamenata, dok je Petrović povredio zglob i neće biti u konkurenciji za predstojeći meč.

Ipak, ima i dobrih vesti za crno-bele, pošto se Jurčević vratio treninzima i mogao bi da bude na raspolaganju stručnom štabu.

– Imamo problem sa Milanom Vukotićem, koji ima povredu ligamenata. Petrović je povredio zglob i neće biti u konkurenciji za sastav. Ostali igrači su zdravi. Jurčević je pre dvadesetak dana počeo da trenira, biće u konkurenciji i verovatno će igrati – otkrio je Ilić.

"Novi Pazar je mobilna ekipa, Ljajić jednim potezom može da napravi razliku"

Pred Partizanom je zahtevno gostovanje Novom Pazaru, ekipi koju Ilić izuzetno ceni, posebno zbog energije, trkačkih sposobnosti i individualnog kvaliteta pojedinih fudbalera.

– Novi Pazar je izuzetno mobilna ekipa. Mnogo trče, a Strahinja Pandurović ih lepo vodi i za kratko vreme ostavio je svoj pečat. Imaju Adema Ljajića, koji uvek može da izmisli neki potez. Poseduju određeni kvalitet, ali, uz dužno poštovanje prema njima, gledam sebe i svoje igrače. Želim da vidim koliko mogu da primene na utakmici sve ono što smo radili na treninzima – istakao je trener crno-belih.

Posebnu pažnju privlači Adem Ljajić, koji je nedavno govorio o tome da mu je upravo Saša Ilić bio fudbalski idol. Strateg Partizana uzvratio je pohvalama na račun iskusnog veziste, ističući njegovu sposobnost da jednim potezom promeni tok utakmice.

– Ljajića poznajem privatno, a o njegovim igračkim kvalitetima neću ni da govorim. Njegova karijera najbolje govori o tome. Vratio se posle perioda u kojem nije igrao, a reč je o fudbaleru koji jednim potezom može da napravi razliku, tako da ćemo morati da obratimo pažnju na njega. Ljajić je iz Pazara, ali je i Partizan njegov klub. Voleo bih da nam Adem Ljajić bude primer za mlade igrače, jer svojom igrom pokreće ekipu – poručio je Ilić.

Odbrana kao prioritet: "Četiri primljena gola na pripremama su previše za Partizan"

Jedan od glavnih zadataka tokom pauze bio je unapređenje defanzivne igre. Ilić je posebno ukazao na probleme koje njegova ekipa ima prilikom odbrane od bočnih lopti, ističući da se iste greške ponavljaju i negativno utiču na samopouzdanje igrača.

– Mnogo smo radili na defanzivnim stvarima. Imamo dosta problema kod bočnih lopti. Nije lako odmah usvojiti sve, koliko god da pričamo o tome. Greške nam se ponavljaju i to utiče na samopouzdanje igrača. Moraju da budu svesni da određene stvari moraju da poprave. Primili smo četiri gola na pripremnim utakmicama, što je previše za Partizan. Nadam se da će sutra to izgledati bolje – rekao je trener crno-belih.

Na kraju, Ilić se osvrnuo i na problem nedostatka kontinuiteta u igrama pojedinih fudbalera. Smatra da ekipa mora da pronađe način da duže zadrži dobar nivo igre, a nada se da bi upravo duel sa Novim Pazarom mogao da predstavlja prekretnicu.

– Velika grupa igrača bljesne u određenom trenutku, a posle više ne igra na tom nivou. To je moj veliki problem. Trudim se da igrači održavaju konstantu, ali to mora da zavisi i od ekipe. Samopouzdanje je na niskom nivou, ali možda ćemo sutrašnjom utakmicom pokrenuti pozitivne stvari u Partizanu – zaključio je Ilić.

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