POSLE RAZGOVORA SA PUTINOM STIGLA ZAGONETNA NAJAVA: Tramp otkrio šta bi uskoro moglo da se dogodi
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je posle telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da se rešenje za ukrajinsku krizu približava i to brzo.
- Rusija i Ukrajina – postići ćemo to sporazum i to se dešava brzo. Na korak sam od okončanja još dva rata - rekao je Tramp pristalicama na mitingu u državi Njujork.
(Sputnjik)
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