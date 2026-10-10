Svet

POSLE RAZGOVORA SA PUTINOM STIGLA ZAGONETNA NAJAVA: Tramp otkrio šta bi uskoro moglo da se dogodi

P. Đurđević

10. 10. 2026. u 09:43

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je posle telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da se rešenje za ukrajinsku krizu približava i to brzo.

ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СА ПУТИНОМ СТИГЛА ЗАГОНЕТНА НАЈАВА: Трамп открио шта би ускоро могло да се догоди

Foto: Tanjug (AP Photo/Tom Brenner)

- Rusija i Ukrajina – postići ćemo to sporazum i to se dešava brzo. Na korak sam od okončanja još dva rata - rekao je Tramp pristalicama na mitingu u državi Njujork.

Drugi sukob će, prema njegovim rečima, rešen nakon sporazuma sa Iranom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

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