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BELA KUĆA DOBILA NOVOG PORTPAROLA: Tramp doneo konačnu odluku (VIDEO)

Танјуг

10. 10. 2026. u 09:45

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je imenovao Kejti Zakariju za novu portparolku Bele kuće, gde će naslediti Kerolajn Livit, pohvalivši njeno dosadašnje iskustvo u oblasti komunikacija i angažman u njegovim predizbornim kampanjama, čime je potvrdio ranije pisanje američkih medija u vezi s njenim imenovanjem na to mesto.

БЕЛА КУЋА ДОБИЛА НОВОГ ПОРТПАРОЛА: Трамп донео коначну одлуку (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Harnik

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da Zakarija trenutno radi kao viša savetnica za komunikacije u kompaniji "Trump Media & Technology Group", koja upravlja njegovom društvenom mrežom i u kojoj je postigla "izuzetne rezultate".

Zakarija je ranije obavljala funkcije portparolke i zamenice pomoćnika sekretara za odnose s javnošću u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbednosti.

Tramp je naveo i da je Zakarija učestvovala u njegovim predizbornim kampanjama, pružajući podršku u ključnim saveznim državama, u kojima je, kako je istakao, ostvarena pobeda. - Ima besprekornu istoriju podrške i od samog početka je bila odana i sjajna saradnica. Takođe je posvećena pristalica i član pokreta MAGA! Uveren sam da će Kejti postići sjajne rezultate za SAD kao portparolka Bele kuće, jer uživa poštovanje medija, američkog naroda i moje administracije, sa kojima će odlično sarađivati - naveo je Tramp.

Tramp je pohvalio i dosadašnju portparolku Kerolajn Livit, ocenivši da je "fantastično" obavljala tu funkciju, i poželeo uspeh njenoj naslednici.

O imenovanju Zakarije na mesto portparolke Bele kuće prethodno je pisalo više američkih medija, uključujući Njujork tajms, Foks njuz, En-Bi-Si njuz i Blumberg.

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