BELA KUĆA DOBILA NOVOG PORTPAROLA: Tramp doneo konačnu odluku (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je imenovao Kejti Zakariju za novu portparolku Bele kuće, gde će naslediti Kerolajn Livit, pohvalivši njeno dosadašnje iskustvo u oblasti komunikacija i angažman u njegovim predizbornim kampanjama, čime je potvrdio ranije pisanje američkih medija u vezi s njenim imenovanjem na to mesto.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Harnik

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da Zakarija trenutno radi kao viša savetnica za komunikacije u kompaniji "Trump Media & Technology Group", koja upravlja njegovom društvenom mrežom i u kojoj je postigla "izuzetne rezultate".

Zakarija je ranije obavljala funkcije portparolke i zamenice pomoćnika sekretara za odnose s javnošću u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbednosti.

Tramp je naveo i da je Zakarija učestvovala u njegovim predizbornim kampanjama, pružajući podršku u ključnim saveznim državama, u kojima je, kako je istakao, ostvarena pobeda. - Ima besprekornu istoriju podrške i od samog početka je bila odana i sjajna saradnica. Takođe je posvećena pristalica i član pokreta MAGA! Uveren sam da će Kejti postići sjajne rezultate za SAD kao portparolka Bele kuće, jer uživa poštovanje medija, američkog naroda i moje administracije, sa kojima će odlično sarađivati - naveo je Tramp.

Tramp je pohvalio i dosadašnju portparolku Kerolajn Livit, ocenivši da je "fantastično" obavljala tu funkciju, i poželeo uspeh njenoj naslednici.

O imenovanju Zakarije na mesto portparolke Bele kuće prethodno je pisalo više američkih medija, uključujući Njujork tajms, Foks njuz, En-Bi-Si njuz i Blumberg.

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