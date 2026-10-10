MRKONJIĆ GRAD ODAJE POČAST SRPSKIM ŽRTVAMA: Počelo obeležavanje 31 godine od progona 120.000 ljudi iz Krajine
PARASTOSOM i polaganjem venaca i cveća kod spomen-obeležja masovne grobnice u Mrkonjić Gradu, počelo je obeležavanje 31. godišnjice od kada su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština, javlja RTRS.
Obeležavanju prisustvuje i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Parastos je služilo sveštenstvo mrkonjićke parohije Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su položeni venci.
Vence su položili predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH Maja Gačić, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Banjaluci.
Cveće su položile delegacije Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Boračke organizacije Republike Srpske, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica, Trećeg pešedijskog puka Republike Srpske, Opštine Mrkonjić Grad i drugih opština i gradova.
Pripadnici hrvatskih oružanih snaga i takozvane Armije BiH u agresiji na 13 zapadnokrajiških opština počinjili su zločin nad 2.214 srpskih civila i vojnika i uprkos brojnim dokazima, niko nije adekvatno kažnjen.
Agresija je izvršena na opštine Grahovo, Glamoč, Kupres, Šipovo, Srbobran, Jajce, Ripač, Drvar, Petrovac, Ključ, Krupa na Uni, Sanski Most i Mrkonjić Grad.
Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, tokom agresije ubijeno je 2.214 lica srpske nacionalnosti, sa vekovnih ognjišta proterano je 120.000 Srba, opljačkana je pokretna imovina, a nepokretna uništena. Među ubijenim su 753 srpska civila, od kojih se 149 vode kao nestali, kao i 1.461 pripadnik Vojske Republike Srpske, od kojih se 79 još vode kao nestali.
Na obeležavanju godišnjice stradanja Srba govorio je i Petar Mitrić, čiji je rođeni brat ubijen 1995. godine prilikom zločina u Bosanskoj Krajini.
Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić Gradu pronađena je najveća masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 telo.
Obeležavanje organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
(Tanjug)
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