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JEZIVA NESREĆA U HRVASTKOJ: Vozaču otkazale kočnice, 11 vagona se survalo u provaliju (VIDEO)

В.Н.

10. 10. 2026. u 11:48

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TEŠKA železnička nesreća dogodila se danas u Hrvatskoj, kada je teretni voz iskočio iz šina na ulazu u železničku stanicu Meja.

ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА У ХРВАСТКОЈ: Возачу отказале кочнице, 11 вагона се сурвало у провалију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Fejsbuk Sindikat strojovođa Hrvatske

Čak 11 vagona završilo je u provaliji, dok je na stanici pričinjena velika materijalna šteta.

Nesreća se dogodila u 9.25 časova, a u pitanju je teretni voz prevoznika Transagent, koji je prevozio žitarice i kretao se u pravcu Rijeke.Prema dosad utvrđenim informacijama, mašinovođa je neposredno pre nesreće obavestio dispečera da su na vozu otkazale kočnice i da ne može da ga zaustavi.

Nedugo zatim voz je iskočio iz šina. Jedanaest vagona sletelo je u provaliju, dok su lokomotiva i još dva vagona ostali na železničkoj stanici.

U nesreći, srećom, nije bilo povređenih.

Zbog velike materijalne štete železnička stanica Meja zatvorena je za sav saobraćaj.

(večernji.hr)

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