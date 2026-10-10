JEZIVA NESREĆA U HRVASTKOJ: Vozaču otkazale kočnice, 11 vagona se survalo u provaliju (VIDEO)

TEŠKA železnička nesreća dogodila se danas u Hrvatskoj, kada je teretni voz iskočio iz šina na ulazu u železničku stanicu Meja.

Foto: Printskrin Fejsbuk Sindikat strojovođa Hrvatske

Čak 11 vagona završilo je u provaliji, dok je na stanici pričinjena velika materijalna šteta.

Nesreća se dogodila u 9.25 časova, a u pitanju je teretni voz prevoznika Transagent, koji je prevozio žitarice i kretao se u pravcu Rijeke.Prema dosad utvrđenim informacijama, mašinovođa je neposredno pre nesreće obavestio dispečera da su na vozu otkazale kočnice i da ne može da ga zaustavi.

Nedugo zatim voz je iskočio iz šina. Jedanaest vagona sletelo je u provaliju, dok su lokomotiva i još dva vagona ostali na železničkoj stanici.

U nesreći, srećom, nije bilo povređenih.

Zbog velike materijalne štete železnička stanica Meja zatvorena je za sav saobraćaj.

(večernji.hr)

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