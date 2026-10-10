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DRAMA U BRAZILU: Držao decu kao taoce, policija ga ubila nakon dva sata pregovora

T.J.

10. 10. 2026. u 09:44

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BRAZILSKA policija je ubila muškarca koji je naoružan nožem upao u predškolsku ustanovu u gradu Kuritibi na jugu zemlje i kao taoce držao trinaestoro dece, nakon više od dva sata pokušaja pregovora, saopštile su lokalne vlasti.

ДРАМА У БРАЗИЛУ: Држао децу као таоце, полиција га убила након два сата преговора

Foto: Joá Souza/Alamy/Profimedia

Incident se dogodio u petak popodne u naselju Sao Braz, a muškarac je ubijen oko 18.20 časova po lokalnom vremenu, saopštio je Sekretarijat za javnu bezbednost brazilske savezne države Parana, prenosi brazilski portal G1.

Deca su spasena, a prema saopštenju vojne policije, nijedno od njih nije zadobilo teže povrede.

U saopštenju se navodi da je muškarac prosuo zapaljivu tečnost po prostoriji u kojoj se nalazio sa decom i nameravao da je zapali.

Područje oko ustanove bilo je blokirano tokom intervencije, a pripadnici bataljona za specijalne policijske operacije (BOPE) pokušavali su da pregovaraju sa osumnjičenim.

U akciji je učestvovao i policijski helikopter.

Deca koja su se nalazila u drugim prostorijama ustanove uspela su da izađu pre okončanja incidenta, navela je vojna policija.

Za sada nije bilo poznato da li je osumnjičeni bio u srodstvu sa nekim od dece koja pohađaju ustanovu.

Porodicama dece pomoć su pružile gradske službe Kuritibe, koje su angažovale i psihologe.

Roditelji učenika iz škole koja se nalazi u blizini pozvani su da preuzmu decu i evakuišu objekat.

(Tanjug)

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