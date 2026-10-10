DRAMA U BRAZILU: Držao decu kao taoce, policija ga ubila nakon dva sata pregovora
BRAZILSKA policija je ubila muškarca koji je naoružan nožem upao u predškolsku ustanovu u gradu Kuritibi na jugu zemlje i kao taoce držao trinaestoro dece, nakon više od dva sata pokušaja pregovora, saopštile su lokalne vlasti.
Incident se dogodio u petak popodne u naselju Sao Braz, a muškarac je ubijen oko 18.20 časova po lokalnom vremenu, saopštio je Sekretarijat za javnu bezbednost brazilske savezne države Parana, prenosi brazilski portal G1.
Deca su spasena, a prema saopštenju vojne policije, nijedno od njih nije zadobilo teže povrede.
U saopštenju se navodi da je muškarac prosuo zapaljivu tečnost po prostoriji u kojoj se nalazio sa decom i nameravao da je zapali.
Područje oko ustanove bilo je blokirano tokom intervencije, a pripadnici bataljona za specijalne policijske operacije (BOPE) pokušavali su da pregovaraju sa osumnjičenim.
U akciji je učestvovao i policijski helikopter.
Deca koja su se nalazila u drugim prostorijama ustanove uspela su da izađu pre okončanja incidenta, navela je vojna policija.
Za sada nije bilo poznato da li je osumnjičeni bio u srodstvu sa nekim od dece koja pohađaju ustanovu.
Porodicama dece pomoć su pružile gradske službe Kuritibe, koje su angažovale i psihologe.
Roditelji učenika iz škole koja se nalazi u blizini pozvani su da preuzmu decu i evakuišu objekat.
(Tanjug)
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