ŠOK PORUKA IZ VAŠINGTONA! Tramp precrtao Zelenskog: Kraj podrške trenutnom režimu?!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je Ukrajini potreban novi lider, optuživši Vladimira Zelenskog da ne želi da okonča sukob sa Rusijom i da svojim postupcima stvara probleme celom svetu.
Prema Trampovim rečima, Zelenski je imao više prilika da okonča sukob, ali je odlučio da to ne učini.
Američki predsednik je takođe poručio da Kijev ne bi trebalo da izvodi napade na ruske rafinerije nafte, navodeći da su Sjedinjene Američke Države izričito zahtevale od Ukrajine da obustavi takve napade.
Prethodno je Tramp izjavio da je sa ruskim liderom Vladimirom Putinom dogovorio kupovinu ruskog dizel-goriva u velikim količinama.
sputnikportal.rs
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