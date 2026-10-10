MASAKR U SAD Pucaao i nije birao žrtve: Najmanje 9 ubijenih , među njima i deca
NAJMANjE devetoro ljudi, uključujući dvoje dece i napadača, poginulo je u pucnjavi u kući u gradu Eri u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, koja se dogodila u petak uveče.
Šef policije Erija Rik Lora opisao je scenu kao jednu od najtežih i najpotresnijih u svojoj skoro trodecenijskoj karijeri.
Policija je oko 17 časova po lokalnom vremenu primila pozive o čoveku koji puca ispred kuće u ulici Peri na istočnoj strani grada. Po dolasku na lice mesta službenici su zatekli dve žene mrtve na ulici, sa povredama od vatrenog oružja. Komšija je policiji rekao da je muškarac prvo upucao te dve žene, a zatim ušao u kuću.
Situacija se razvila u višečasovni pregovor i opkoljavanje kuće. Specijalne jedinice (SWAT) su okružile objekat, a policija je preko razglasa pozivala napadača da se preda. Tokom opkoljavanja čuli su se dodatni pucnji iz kuće.
Nakon što je pribavila nalog, policija je ušla u kuću i pronašla još žrtava, uključujući decu. Napadač je pronađen mrtav sa vatrenim oružjem pored sebe, a prema prvim saznanjima radi se o samoubistvu vatrenim oružjem. Grad Eri je saopštio da je situacija okončana, da je napadač mrtav i da nema pretnje po javnost.
Policija nije zvanično potvrdila tačan broj žrtava ni motiv, ali lokalni mediji, pozivajući se na izvore, navode da je poginulo devetoro ljudi, uključujući napadača. Šef policije je izjavio da je gubitak života „razarajući“ i da su okolnosti duboko uznemirujuće.
sputnikportal.rs
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