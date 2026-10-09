Svet

ZELENSKI GRIZE NOKTE, TRAMP I PUTIN RAZGOVARALI: Pomenuta Ukrajina, Kijevu se ne piše dobro

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 10. 2026. u 22:09

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U telefonskom razgovoru Vladimira Putina i Donalda Trampa značajna pažnja posvećena je perspektivama rešavanja ukrajinske krize

ЗЕЛЕНСКИ ГРИЗЕ НОКТЕ, ТРАМП И ПУТИН РАЗГОВАРАЛИ: Поменута Украјина, Кијеву се не пише добро

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

Ovu vest prenele su RIA Novosti, a detalje razgovora Kremlj će izneti kasnije.

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