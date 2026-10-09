DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA MIR: Tramp ponovo ostao praznih ruku

NORVEŠKI Nobelov komitet objavio je da je Nobelovu nagrada za mir za 2026. godinu dobila je Navatam Navi Pilaj zbog promovisanja mira i međunarodnog prava.

FOTO: Tanjug/Martial Trezzini/Keystone via AP, File

Uoči ceremonije u norveškoj prestonici Oslu među mogućim dobitnicima najviše su se kotirali Međunarodna svemirska stanica (MSS), timovi za vanredne situacije u Sudanu, zagovornici prava dece u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda, ali i Mark Karni, premijer Kanade koja je u "trgovinskom ratu" sa SAD nakon što nije uspeo da postigne sporazum s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Šef Bele kuće, koji vodi pravi rat protiv Irana, odavno želi ovu nagradu i više puta je govorio da je zaslužuje, ali da sumnja da će je dobiti.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Prošle godine je Nobelovu nagradu za mir dobila liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado, koja ju je predala Trampu u januaru ove godine, ubrzo nakon što su američki komandosi svrgli sa vlasti tadašnjeg venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i odveli ga na suđenje u SAD.

To je suštinski bio simboličan gest Mačado pošto je Nobelov komitet saopštio da priznanje ne može da bude preneto na drugu osobu ili organizaciju.

Od ponedeljka do juče objavljena su već četiri ovogodišnja dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, fiziku, hemiju i književnost.

(Kurir)

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