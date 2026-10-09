TRI PLOVEĆE TVRĐAVE KREĆU KA IRANU: Pentagon brusi plan koji bi ponovo zapalio Bliski istok (VIDEO)

AMERIČKA vojska priprema opcije za ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, iako predsednik Donald Tramp do sada nije pokazao spremnost za novu veliku eskalaciju rata.

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Na njegov zahtev, Pentagon je izradio planove za napade na iranske dronove, raketni arsenal, energetska postrojenja i druge vojne ciljeve.

Istovremeno, velika američka vojna snaga se gomila u regionu. Tri nosača aviona uskoro bi trebalo da budu na Bliskom istoku, što bi bio prvi put od 2003. godine da su tri američka nosača aviona raspoređena tamo istovremeno, piše The New York Times.

Tramp je, međutim, više puta poslednjih meseci odbacivao predloge za velike udare na Iran ili jemenske Hute.

U četvrtak je rekao da SAD neće napasti Iran pre srednjoročnih izbora i da dve zemlje vode „produktivne razgovore“.

Plan za trodnevnu kampanju

Visoki američki bezbednosni zvaničnici, predvođeni potpredsednikom Dž. D. Vensom, razgovarali su o novim opcijama za napad prošlog petka u Kemp Dejvidu.

Prema rečima ljudi upoznatih sa predlogom, plan se zasniva na kratkoj i intenzivnoj kampanji koja bi trajala oko tri dana. Glavne mete bile bi iranske rakete i dronovi, posebno arsenal koji je Iranski revolucionarni gardijski korpus obnovio nakon ranije faze rata.

Moguće mete uključuju energetska postrojenja i komandna mesta Revolucionarne garde.

Istovremeno, američki zvaničnici tvrde da je postignut izvestan napredak u diplomatskim pregovorima preko posrednika.

Najveća tačka spoticanja ostaje iranski nuklearni program: Vašington želi prvo da postigne sporazum o nuklearnim pitanjima, dok Teheran insistira da se o tome razgovara na kraju.

Iran je postao zahtevniji protivnik

Američki zvaničnici procenjuju da je Iran poboljšao svoju vojnu taktiku poslednjih meseci i da je postao teži protivnik.

Sada je potrebno više odbrambenih raketa za presretanje iranskih raketa nego ranije, što dodatno opterećuje američke zalihe.

Prema obaveštajnim podacima, Iran efikasnije cilja američke baze, delimično zahvaljujući satelitskim snimcima kineskih kompanija. Američki komandanti stoga upozoravaju na sve veće teškoće u odbrani baza, energetskih postrojenja i druge infrastrukture u regionu.

USS George Washington (CVN 73) conducts flight operations as the aircraft carrier sails in the Arabian Sea. https://t.co/xYZ3zVnE3L — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 28, 2026

Od septembra, Iran je napao najmanje 13 brodova, prema grupi povezanoj sa britanskom mornaricom, dok obaveštajne procene pokazuju da je taj broj skoro 20.

Uprkos tome, SAD nisu odgovorile velikim udarima poslednjih nedelja.

Tramp je pet puta odbio velike udare

Prema rečima američkih zvaničnika, Trampov tim za nacionalnu bezbednost i Pentagon su predsedniku predstavili pet predloga za velike operacije protiv Irana ili Huta poslednjih meseci.

Tramp ih je svaki put odbio. Neki od njegovih najbližih saradnika su sve skeptičniji da bi još jedan veliki napad promenio ponašanje Teherana.

Neki veruju da ekonomski pritisak već deluje i da mu je potrebno dati više vremena. Drugi, koji se zalažu za obnavljanje napada, tvrde da iranska ekonomija slabi i da bi kratka, snažna kampanja mogla dodatno pogoršati položaj režima, posebno ako utiče na njegovu sposobnost da kontroliše Ormuski moreuz.

Tri nosača aviona na Bliskom istoku

Nosač aviona Teodor Ruzvelt napustio je San Dijego prošle nedelje i trebalo bi da se pridruži nosačima Džordž H.V. Buš i Džordž Vašington do kraja oktobra.

Svaka udarna grupa takođe uključuje dodatne ratne brodove, helikoptere i marince.

Krajem meseca, više od 20.000 američkih mornara i marinaca i stotine aviona trebalo bi da budu na moru u regionu. Međutim, tako velika koncentracija snaga bila bi privremena, jer bi Džordž Vašington trebalo da se vrati u Japan nakon dolaska Ruzvelta.

Uprkos gomilanju snaga, nije sigurno da će Tramp odobriti nove napade čak i nakon izbora.

Američki komandanti upozoravaju da je rat već smanjio zalihe odbrambenih raketa i da bi veći sukob dodatno opteretio sposobnost SAD da presretnu iranske napade.

(Indeks.hr)

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