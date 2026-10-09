TRI DANA ŽESTOKIH NAPADA NA IRAN: Novi haos čeka Bliski istok, Tramp izdao hitan nalog Pentagonu

AMERIČKA vojska priprema opcije za pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, saopštili su američki zvaničnici, objavio je list "Njujork tajms".

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Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine.

Pentagon je, po nalogu predsednika Donalda Trampa, razradio planove za napade ali je predsednik prethodno više puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, milicije koju podržava Teheran, navodi list.

Visoki zvaničnici zaduženi za nacionalnu bezbednost, predvođeni potpredsednikom SAD-a Džej Di Vensom, razmatrali su planove na sastanku u Kemp Dejvidu, navodi NYT.

Prema navodima osoba upoznatih sa predlozima, operacija bi trajala oko tri dana, a mete bi uključivale iranski arsenal raketa i dronova, energetska postrojenja i komandna mesta Iranske revolucionarne garde.

Tramp je juče na društvenim mrežama rekao da neće napasti Iran pre srednjoročnih izbora i da dve zemlje vode "produktivne razgovore".

Pregovori, koji se odvijaju uz posredovanje, i dalje nailaze na prepreke u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Vašington želi da to pitanje bude prvo na dnevnom redu, dok iranski pregovarači insistiraju da se njime bave na kraju.

Američki zvaničnici navode da je Iran tokom proteklih meseci unapredio vojne taktike, zbog čega je za presretanje njegovih projektila potrebno više raketa nego ranije.

Prema podacima grupe za praćenje koju vodi britanska mornarica, Iran je od septembra napao najmanje 13 brodova, dok obaveštajni izveštaji ukazuju na gotovo 20 napada.

Nijedan od njih nije izazvao snažan odgovor SAD.

Vašington nastavlja da obara iranske dronove i krstareće rakete ali nije napao iransku "flotu iz senke", odnosno tankere koji prevoze naftu mimo sankcija, niti je izveo uzvratne udare na iranskoj teritoriji.

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Iranski napadi izazvali su zabrinutost među brodarskim kompanijama zbog budućih isporuka energenata, uprkos rastu izvoza nafte sa Bliskog istoka.

Tramp je juče tvrdio da nijedna količina nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz ne potiče iz Irana ali osobe upoznate sa obaveštajnim izveštajima osporavaju tu tvrdnju.

Prema njihovim navodima, Iran dozvoljava prolaz pojedinim plovilima koja plaćaju naknade ili potencijalno prevoze deo iranske nafte, a poseduje i sopstvenu flotu tankera koja posluje prikriveno.

Ministarstvo finansija SAD u četvrtak je uvelo sankcije za 17 plovila za koja se navodi da pripadaju iranskoj floti iz senke.

Deo američkih zvaničnika smatra da ekonomski pritisak na Iran daje rezultate i da je potrebno više vremena kako bi se zemlja primorala na značajne ustupke.

Drugi ocenjuju da bi kratak i snažan napad mogao dodatno da oslabi iransku ekonomiju i ugrozi sposobnost Teherana da kontroliše Ormuski moreuz.

Udarna grupa nosača aviona "Teodor Ruzvelt" napustila je San Dijego prošle nedelje i trebalo bi da se krajem oktobra pridruži nosačima "Džordž H. V. Buš" i "Džordž Vašington".

Svaka udarna grupa uključuje i druge ratne brodove, jurišne helikoptere i jedinice marinaca.

Krajem meseca na moru bi moglo da bude više od 20.000 mornara i marinaca, uz stotine letelica.

Očekuje se, međutim, da se "Džordž Vašington" ubrzo vrati u bazu u Japanu, nakon što "Teodor Ruzvelt" stigne sledećeg meseca kako bi ga zamenio.

Američki vojni komandanti spremni su da započnu opsežnije operacije u narednim danima ukoliko Tramp ponovo promeni odluku, iako zvaničnici smatraju da je malo verovatno da će predsednik odobriti nove napade čak i nakon izbora, ističe "Njujork tajms".

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(Tanjug)