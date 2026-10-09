MOĆNO DEJSTVO PVO: Rusi oborili preko 500 ukrajinskih dronova
RUSKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane oborile 505 ukrajinskih bespilotnih letelica.
- Tokom protekle noći, u periodu od 20 časova 8. oktobra ove godine do osam časova po moskovskom vremenu 9. oktobra, dežurne jedinice protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 505 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju ministarstva.
Kako se dodaje, dronovi su uništeni iznad teritorija Kaluške, Brjanske, Nižegorodske, Belgorodske, Kurske, Orlovske, Voronješke, Lipecke, Tulske, Tverske, Tambovske, Smolenske, Rjazanske, Uljanovske, Rostovske i Astrahanske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Tatarstan i Republike Krim.
Osim toga, oborene su i nad vodama Crnog i Azovskog mora, dodaje se u izveštaju ministarstva.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)