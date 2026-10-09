Svet

MOĆNO DEJSTVO PVO: Rusi oborili preko 500 ukrajinskih dronova

В.Н.

09. 10. 2026. u 09:59

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RUSKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane oborile 505 ukrajinskih bespilotnih letelica.

МОЋНО ДЕЈСТВО ПВО: Руси оборили преко 500 украјинских дронова

MOD Rusije

- Tokom protekle noći, u periodu od 20 časova 8. oktobra ove godine do osam časova po moskovskom vremenu 9. oktobra, dežurne jedinice protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 505 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju ministarstva.

Kako se dodaje, dronovi su uništeni iznad teritorija Kaluške, Brjanske, Nižegorodske, Belgorodske, Kurske, Orlovske, Voronješke, Lipecke, Tulske, Tverske, Tambovske, Smolenske, Rjazanske, Uljanovske, Rostovske i Astrahanske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Tatarstan i Republike Krim.

Osim toga, oborene su i nad vodama Crnog i Azovskog mora, dodaje se u izveštaju ministarstva.

(RT Balkan)

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