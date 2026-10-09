Svet

RUSKI DRONOVI PRESECAJU UKRAJINSKE LINIJE SNABDEVANJA! Potrefili brod natovaren opremom u Nikolajevu

P. Đurđević

09. 10. 2026. u 09:24

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RUSKA vojska je izvela udare na objekte lučke infrastrukture Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСКИ ДРОНОВИ ПРЕСЕЦАЈУ УКРАЈИНСКЕ ЛИНИЈЕ СНАБДЕВАЊА! Потрефили брод натоварен опремом у Николајеву

Foto: AI generated/ChatGPT

- Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesima Oružanih snage Ukrajine - navodi se u saopštenju ministarstva.

Kako se dodaje, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci "Nikolajev", u Nikolajevskoj oblasti.

(RT Balkan)

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