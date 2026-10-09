RUSKI DRONOVI PRESECAJU UKRAJINSKE LINIJE SNABDEVANJA! Potrefili brod natovaren opremom u Nikolajevu
RUSKA vojska je izvela udare na objekte lučke infrastrukture Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile da izvode napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na plovila koja se koriste u interesima Oružanih snage Ukrajine - navodi se u saopštenju ministarstva.
Kako se dodaje, teretni brod koji je prevozio vojnu opremu oštećen je u napadu u luci "Nikolajev", u Nikolajevskoj oblasti.
(RT Balkan)
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