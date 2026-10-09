VELIKO POMIRENJE TRAMPA I ILONA MASKA: "Ti si naš moderni Tomas Edison"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp juče je uručio prestižnu Nacionalnu medalju za nauku direktoru kompanije SpaceX Ilonu Masku na ceremoniji u Institutu za mir u Vašingtonu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Pored Maska, priznanje je dobilo i nekoliko drugih tehnoloških lidera: suosnivač kompanije Google Sergej Brin, direktor kompanije Nvidia Džensen Huang i šefica kompanije AMD Lisa Su, piše Euronews .

- Želim da se zahvalim svima što ste ovde dok slavimo uzbudljiv napredak u nauci i tehnologiji u zlatnom dobu Amerike - rekao je Tramp u svom uvodnom govoru.

Zatim je posebno pomenuo Maska, koga je nazvao industrijskim titanom i „modernim Tomasom Edisonom“.

- Malo je Amerikanaca u istoriji učinilo više za nacionalni interes Amerike od Elona, u raznim oblastima. Njegov genije i odlučnost pretvorili su naučnu fantastiku u stvarnost - rekao je Tramp.

- Ilone, čestitam. Prijatelji smo i sve to, ali ti si zaista poseban momak. Hvala ti puno i čestitam. - dodao je Tramp.

Trump is doing tricks on that thing: "Elon is our modern day Thomas Edison" https://t.co/hB27r1N078 — Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2026

Uprkos priznanjima na ceremoniji, Tramp i Mask su poslednjih godina imali nestabilan odnos.

Mask se pridružio Trampu kasno u njegovoj predsedničkoj kampanji, a po Trampovom povratku u Belu kuću u januaru 2025. godine, preuzeo je istaknutu ulogu de fakto šefa Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE).

Na toj poziciji, predvodio je inicijativu da se savezna vlada učini znatno štedljivijom. Njihov odnos se, međutim, pogoršao nakon što je Mask kritikovao Trampov zakon o potrošnji, poznat kao „Jedan veliki lepi zakon“. To je izazvalo oštru i javnu svađu između njih dvojice.

Međutim, Mask se poslednjih nedelja vratio u Trampov uže okruženje. Generalni direktor Tesle će postati kodirektor Projekta Meridijan, projekta pokrenutog na zahtev Ministarstva odbrane za proučavanje budućeg ratovanja.

Elon Musk received the National Medal of Science from Trump, the top U.S. honor for scientific and technological achievement. https://t.co/WXzptOuscN — Open Source Intel (@Osint613) October 8, 2026

Njegov cilj je da identifikuje oružje i tehnologije koje će američka vojska morati da razvije i savlada.

Projekat bi takođe trebalo da predloži konkretna rešenja za njihov razvoj, testiranje i primenu na terenu.

Bela kuća je u saopštenju navela da je Mask dobio Nacionalnu medalju za nauku za „inženjerska dostignuća izuzetne ambicije i obima koja su pomerila granice istraživanja svemira, inteligentnih sistema i komunikacija“.

U nagradnom pismu se dodaje da je „ovo obnovilo američko tehnološko liderstvo i otvorilo novo poglavlje u američkoj proizvodnji“.

(Index hr)