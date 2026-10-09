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PUCNJAVA U NJUJORKU: Agenti ispalili hice na automobil dok se u njemu nalazilo dete (5), svi čekaju reakciju Trampa

В.Н.

09. 10. 2026. u 09:18

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AGENTameričke Imigracione i carinske službe (ICE) upucao je muškarca u četvrtak, 8. oktobra, tokom operacije u Njujorku. Posebno zabrinjava činjenica da se u automobilu u trenutku pucnjave nalazilo i petogodišnje dete.

ПУЦЊАВА У ЊУЈОРКУ: Агенти испалили хице на аутомобил док се у њему налазило дете (5), сви чекају реакцију Трампа

Foto: Unsplash/ Jusdevoyage

Prema rečima gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, imigracioni agenti su najpre okružili automobil u kom se nalazio muškarac sa petogodišnjim detetom, a potom su ispalili više hitaca. Srećom, veruje se da dete u ovom incidentu nije fizički povređeno.

Ranjeni muškarac je preživeo pucnjavu i odmah je prevezen u lokalnu bolnicu.

Oglasilo se Ministarstvo: "Ciljana operacija hapšenja"

Američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti (DHS), pod čijom nadležnošću deluje ICE, potvrdilo je da je jedan od agenata upotrebio vatreno oružje. Kako navode u zvaničnom saopštenju, reč je bila o "ciljanoj operaciji sprovođenja zakona radi hapšenja osobe koja nelegalno boravi u zemlji i ima kriminalnu prošlost"

Oštre reakcije zvaničnika i poziv Trampu

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani oštro je reagovao na postupanje agenata, nazivajući ceo događaj "neprihvatljivim i izuzetno ozbiljnim".

Povodom ovog slučaja oglasila se i guvernerka savezne države Njujork Keti Hokul, koja je potvrdila da je o pucnjavi direktno razgovarala sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Ona mu je tom prilikom prenela "ogorčenje građana Njujorka".

- Zatražila sam da se javno objave sve snimke pucnjave sa kamera koje agenti nose na telu kako bismo mogli da utvrdimo činjenice i dođemo do istine - poručila je guvernerka Hokul.

(Blic)

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