TREĆI INCIDENT U ŠKOLI U POLJSKOJ ZA DVA DANA: Bivši učenik (15) izbo tri osobe, spremačica (37) preminula u bolnici

SPREMAČICA (37), koja je teško povređena u napadu nožem u školi u mestu Leščidolo-Novini kod Viškova u Poljskoj, preminula je u bolnici od zadobijenih povreda.

Foto: Tanjug/AP/Rafal Niedzielski

Zbog napada je uhapšen bivši učenik (15) škole. To je treći isplanirani napad u poljskim školama za dva dana.

Portparolka Glavne komande policije Katarina Novak izjavila je za Polsat news da su u napadu kod Viškova povređene tri osobe, od kojih je jedna kasnije preminula u bolnici.

- Jedna od njih bila je u kritičnom stanju. Reanimacija je započeta još pre dolaska hitnih službi - rekla je Novak, prenosi Newsmax Polska.

Napadač (15) nije uspeo da pobegne sa mesta zločina. Pre dolaska policije savladao ga je i zadržao direktor škole, nakon čega je uhapšen.

Treći ozbiljan incident za dva dana

Napad se dogodio samo dan nakon što je učenik (19) srednje stručne škole u Ostrolenki nožem napao učenike i nastavnike. U tom napadu povređeno je devet osoba, a osumnjičeni je uhapšen ubrzo nakon incidenta.

Istog dana policija je u Sjerpcu sprečila mogući napad u školi nakon što je uhapšen 17-godišnjak koji je, prema navodima istrage, najavljivao da će "uraditi nešto loše u školi".

Kod njega su pronađena dva noža, a u telefonu tragovi pretraga povezani sa planiranjem napada.

Kako prenose poljski mediji, učenici su o zabrinjavajućem ponašanju mladića obavestili nastavnika, koji je potom kontaktirao policiju. Zahvaljujući brzoj reakciji službi, napad je sprečen.

Istraga u toku

Napad kod Viškova predstavlja treći ozbiljan incident povezan sa školama u regionu Mazovije u poslednja dva dana.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada i motiv osumnjičenog.