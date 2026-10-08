TRI FELINIJEVA REMEK-DELA: Povodom Nedelje italijanskog jezika u SKC Novi Sad

POVODOM Nedelje italijanskog jezika u svetu, Studentski kulturni centar Novi Sad od 19. do 21. oktobra organizuje trodnevni filmski program posvećen italijanskom reditelju Federiku Feliniju, koji se smatra jednim od najvećih vizionara svetske kinematografije.

FOTO: Plakat SKC Novi Sad

Tema ovogodišnje Nedelje italijanskog jezika je „Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l'italiano“ („Genijalni jezik: osmisliti, projektovati, stvoriti na italijanskom“). Felini je jedan od autora koji su tu ideju najbolje ostvarili, jer je od sopstvenih snova, sećanja i mašte stvorio filmski jezik koji je prepoznatljiv u svetu.

U okviru programa SKCinema, publika će imati priliku da na velikom platnu pogleda tri Felinijeva remek-dela, dobitnika Oskara za najbolji strani film, kao i da se bolje upozna sa radom autora čiji su filmovi promenili istoriju kinematografije, a koji i danas inspirišu reditelje širom sveta.

Filmovi će biti prikazani hronološki, tako da svako veče predstavlja jednu deceniju Felinijevog stvaralaštva: od poetskih pedesetih, preko šezdesetih, u kojima snovi i podsvest postaju jezik filma, do sedamdesetih i povratka sećanju na detinjstvo. Na taj način publika može da prati razvoj od njegovih početaka do prepoznatljivog „Felinijevskog“ stila.

Program otvara projekcija filma „Ulica“ 19. oktobra u 19 časova. Film „Osam i po“ na repertoaru je 20. oktobra, takođe u 19 časova, a ciklus zatvara projekcija filma „Amarkord“ 21. oktobra u 19 časova, nakon koje sledi tribina „Svet između sna i jave: Život i stvaralaštvo Federika Felinija“. Program se održava u Studentskom kulturnom centru Novi Sad (Ulica Vladimira Perića Valtera 5).

U razgovoru o životu i stvaralaštvu Federika Felinija učestvovaće: msr Mikol Vianelo, doc. dr Tamara Stanić i prof. dr Aleksandra Blatešić.

Program organizuje SKCNS u saradnji sa Odsekom za italijanske i iberoameričke studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Filmovi su titlovani na srpski jezik, a ulaz na sve programe je besplatan.