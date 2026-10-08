TRI FELINIJEVA REMEK-DELA: Povodom Nedelje italijanskog jezika u SKC Novi Sad
POVODOM Nedelje italijanskog jezika u svetu, Studentski kulturni centar Novi Sad od 19. do 21. oktobra organizuje trodnevni filmski program posvećen italijanskom reditelju Federiku Feliniju, koji se smatra jednim od najvećih vizionara svetske kinematografije.
Tema ovogodišnje Nedelje italijanskog jezika je „Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l'italiano“ („Genijalni jezik: osmisliti, projektovati, stvoriti na italijanskom“). Felini je jedan od autora koji su tu ideju najbolje ostvarili, jer je od sopstvenih snova, sećanja i mašte stvorio filmski jezik koji je prepoznatljiv u svetu.
U okviru programa SKCinema, publika će imati priliku da na velikom platnu pogleda tri Felinijeva remek-dela, dobitnika Oskara za najbolji strani film, kao i da se bolje upozna sa radom autora čiji su filmovi promenili istoriju kinematografije, a koji i danas inspirišu reditelje širom sveta.
Filmovi će biti prikazani hronološki, tako da svako veče predstavlja jednu deceniju Felinijevog stvaralaštva: od poetskih pedesetih, preko šezdesetih, u kojima snovi i podsvest postaju jezik filma, do sedamdesetih i povratka sećanju na detinjstvo. Na taj način publika može da prati razvoj od njegovih početaka do prepoznatljivog „Felinijevskog“ stila.
Program otvara projekcija filma „Ulica“ 19. oktobra u 19 časova. Film „Osam i po“ na repertoaru je 20. oktobra, takođe u 19 časova, a ciklus zatvara projekcija filma „Amarkord“ 21. oktobra u 19 časova, nakon koje sledi tribina „Svet između sna i jave: Život i stvaralaštvo Federika Felinija“. Program se održava u Studentskom kulturnom centru Novi Sad (Ulica Vladimira Perića Valtera 5).
U razgovoru o životu i stvaralaštvu Federika Felinija učestvovaće: msr Mikol Vianelo, doc. dr Tamara Stanić i prof. dr Aleksandra Blatešić.
Program organizuje SKCNS u saradnji sa Odsekom za italijanske i iberoameričke studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Filmovi su titlovani na srpski jezik, a ulaz na sve programe je besplatan.
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