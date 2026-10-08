MONSTRUOZNO! Ukrajinci ubili zarobljenig Rusa, vezali mu eksploziv oko vrata i razneli ga na komade
RUSKE bezbednosne službe saopštile su da su ukrajinski militanti daljinski aktivirali eksploziv na ruskom ratnom zarobljeniku – kome je bila postavljena GPS ogrlica sa eksplozivom – nakon što je on odbio da otkrije položaje svojih saboraca.
Ranije je jedan od preživelih vojnika izvestio da je ukrajinska strana počela da koristi zarobljene Ruse kao bombaše-samoubice. Oni su opremani eksplozivom i uređajima za praćenje, te slati nazad ka sopstvenim snagama, prenosi TASS.
„Ukrajinski militanti su aktivirali ogrlicu sa eksplozivom na ruskom zarobljeniku. Taj mladić je postao još jedan bombaš-samoubica. Očigledno je poslat da otkrije naše položaje, ali nije nikuda otišao”, naveli su predstavnici bezbednosnih službi.
Kretanje takvih zarobljenika prati se pomoću dronova, a koordinacija se vrši putem radio-veze.
Ukoliko neko odbije naređenje, detonator se aktivira daljinskim putem. Neposredno pre smrti vojnika, dron je snimio muškarca sa nepoznatim uređajem oko vrata kako nepomično sedi u šumi.
Prethodno, Oružane snage Ukrajine primoravale su ranjene ratne zarobljenike da kopaju grobove i oduzimale im naprsne krstove. Mirošnjik je izvestio o primeni elektrošokova i metode „voterbording” (mučenje simuliranjem davljenja vodom) nad zarobljenim Rusima.
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