RUSKE bezbednosne službe saopštile su da su ukrajinski militanti daljinski aktivirali eksploziv na ruskom ratnom zarobljeniku – kome je bila postavljena GPS ogrlica sa eksplozivom – nakon što je on odbio da otkrije položaje svojih saboraca.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Ranije je jedan od preživelih vojnika izvestio da je ukrajinska strana počela da koristi zarobljene Ruse kao bombaše-samoubice. Oni su opremani eksplozivom i uređajima za praćenje, te slati nazad ka sopstvenim snagama, prenosi TASS.

„Ukrajinski militanti su aktivirali ogrlicu sa eksplozivom na ruskom zarobljeniku. Taj mladić je postao još jedan bombaš-samoubica. Očigledno je poslat da otkrije naše položaje, ali nije nikuda otišao”, naveli su predstavnici bezbednosnih službi.

Kretanje takvih zarobljenika prati se pomoću dronova, a koordinacija se vrši putem radio-veze.

Ukoliko neko odbije naređenje, detonator se aktivira daljinskim putem. Neposredno pre smrti vojnika, dron je snimio muškarca sa nepoznatim uređajem oko vrata kako nepomično sedi u šumi.

Prethodno, Oružane snage Ukrajine primoravale su ranjene ratne zarobljenike da kopaju grobove i oduzimale im naprsne krstove. Mirošnjik je izvestio o primeni elektrošokova i metode „voterbording” (mučenje simuliranjem davljenja vodom) nad zarobljenim Rusima.

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