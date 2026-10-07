SZO TRAŽI ODGOVORE OD RUSIJE: Hitan zahtev stigao u Moskvu zbog smrti u sibirskom institutu

SVETSKA zdravstvena organizacija (SZO) zatražila je od Ruske Federacije više informacija o smrti laborantkinje (29) u sibirskom institutu za kugu, dok ruske vlasti poručuju da testiranjem nisu pronađeni slučajevi ove bolesti, dodajući da nema rizika od epidemije.

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Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus saopštio je da je organizacija zatražila odgovore od Rusije o uzroku upale pluća, patogenu koji je pokrenuo mere javnog zdravlja, kao i izveštaje koji se tiču još jednog zaposlenog u institutu koji takođe boluje od upale pluća neutvrđenog porekla.

- Pravovremena, potpuna i transparentna razmena informacija u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom je od ključne važnosti - naveo je generalni direktor SZO u objavi na društvenoj mreži Iks.

SZO dodaje da su ruske vlasti prijavile da u regionu Irkutska u poslednje vreme nije registrovan nijedan slučaj kuge, dodajući da je rizik "umereno nizak" unutar regiona, "nizak" za Rusiju i "veoma nizak" za širi evropski region.

Ruska služba za zaštitu potrošača i zdravlja "Rospotrebnadzor" saopštila je da, nakon obavljanja gotovo 5.000 laboratorijskih testova, nisu pronađeni opasni patogeni među osobama koje su bile u kontaktu sa preminulom laborantkinjom.

Oko 90 odsto ljudi koji su stavljeni u karantin su već pušteni kući, prenosi Foks.

Dodaje se da je Šipilova bila vakcinisana protiv opasnih infekcija sa kojima je radila.

Kremlj je saopštio da je Rusija sledila utvrđene procedure prilikom obaveštavanja SZO.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je odbacio spekulacije koje kruže oko slučaja i pozvao javnost i medije da se prate informacije "Rospotrebnadzora".

Povodom ovog slučaja oglasili su se i američki zvaničnici koji su pozvali Moskvu da dostavi više informacija.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da očekuje da će "vrlo brzo" razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ovom slučaju,

Peskov je saopštio u sredu da telefonski poziv između Trampa i Putina za sada nije zakazan.

Podsetimo, Darja Šipilova preminula je u petak nakon što je razvila tešku upalu pluća iz razloga koje vlasti još uvek nisu utvrdile.

Ona je radila u Irkutskom naučno-istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Sibiru i na Dalekom istoku.

Zbog njene smrti, vlasti su prebacile u karantin oko 200 ljudi koji za sada ne pokazuju simptome bolesti.

Takođe, bolnica u kojoj je devojka lečena i istraživački centar stavljeni su pod stroge karantinske mere.

Plućna kuga zahvatapluća i širi se među ljudima putem respiratornih kapljica.

Iz SZO navode da ova bolest ima period inkubacije koji može biti kraći od 24 sata, a lečenje je efikasno kada se infekcija prepozna i tretira na vreme.