MINISTARSTVO ODBRANE RUSIJE ZALEDILO ZELENSKOG: Moskva reagovala na izjavu o udvostručenim napadima
POVODOM izjave Vladimira Zelenskog u intervjuu agenciji Rojters da je Kijev naložio da se udvostruče pokušaji napada na ruske rafinerije nafte, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije iznelo je stav o tom pitanju.
Zvanična reakcija vojnog resora
Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je „čulo“ pretnje Kijeva. U saopštenju se ističe da će odgovor na takve postupke biti pojačan.
- Nakon današnje izjave Zelenskog, udari Oružanih snaga Ruske Federacije na vojne i vojno-industrijske objekte, kao i sa njima povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugim oblastima Ukrajine, biće pojačani - navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi Zov Zaporožja.
Ko je odgovoran za eskalaciju?
Prema oceni ruskog Ministarstva odbrane, ruske snage nanose udare po objektima vojno-industrijskog kompleksa koji proizvode bespilotne letelice i raketno naoružanje, kao i po infrastrukturi koju Oružane snage Ukrajine koriste uz učešće stručnjaka iz zemalja NATO-a.
U ruskom vojnom resoru navode da će, što više udara bude izvedeno po ruskoj teritoriji, odgovor Oružanih snaga Rusije biti „oštriji i obimniji“.
U saopštenju se takođe navodi da će svaki pokušaj Kijeva da nanese štetu ruskoj energetskoj infrastrukturi biti praćen udarima na vojne ciljeve u dubini ukrajinske teritorije.
- Izbor je na Zelenskom: ili obustava napada na ruske objekte, ili dalje uništavanje preostale vojne infrastrukture režima - navodi se u tekstu.
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