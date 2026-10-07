MINISTARSTVO ODBRANE RUSIJE ZALEDILO ZELENSKOG: Moskva reagovala na izjavu o udvostručenim napadima

POVODOM izjave Vladimira Zelenskog u intervjuu agenciji Rojters da je Kijev naložio da se udvostruče pokušaji napada na ruske rafinerije nafte, Ministarstvo odbrane Ruske Federacije iznelo je stav o tom pitanju.

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Zvanična reakcija vojnog resora

Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je „čulo“ pretnje Kijeva. U saopštenju se ističe da će odgovor na takve postupke biti pojačan.

- Nakon današnje izjave Zelenskog, udari Oružanih snaga Ruske Federacije na vojne i vojno-industrijske objekte, kao i sa njima povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugim oblastima Ukrajine, biće pojačani - navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi Zov Zaporožja.

Ko je odgovoran za eskalaciju?

Prema oceni ruskog Ministarstva odbrane, ruske snage nanose udare po objektima vojno-industrijskog kompleksa koji proizvode bespilotne letelice i raketno naoružanje, kao i po infrastrukturi koju Oružane snage Ukrajine koriste uz učešće stručnjaka iz zemalja NATO-a.

U ruskom vojnom resoru navode da će, što više udara bude izvedeno po ruskoj teritoriji, odgovor Oružanih snaga Rusije biti „oštriji i obimniji“.

U saopštenju se takođe navodi da će svaki pokušaj Kijeva da nanese štetu ruskoj energetskoj infrastrukturi biti praćen udarima na vojne ciljeve u dubini ukrajinske teritorije.

- Izbor je na Zelenskom: ili obustava napada na ruske objekte, ili dalje uništavanje preostale vojne infrastrukture režima - navodi se u tekstu.

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