LENjINGRAD je iz Drugog svetskog rata izašao kao grad koji je preživeo nacističku okupaciju u trajanju od skoro 900 dana. Rane se nisu dale lako zaceliti, ali u jeku industrializacije i borbe za oporavak, nekoliko meseci pre smrti diktatora Josifa Staljina, rodio se Vladimir Vladimirovič Putin.

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Kao dečak nije prolazio kroz lako detinjstvo, naučio je, veli, da udari prvi kad je sukob neizbežan, te je oblikovanje takvog karaktera u gradu u kojem je vladala borba za opstanak stvorila ličnost koja je danas ikona ruske politike, te samim tim i oblikovanja sveta.Imao je sreću da može na studije, te je diplomirao u rodnom gradu 1975. prava i odmah se pridružio KGB-u.

Mladi agent je bio svedok spore, ali sigurne propasti SSSR—a, nije rapidno napredovao u državi ogrezle u birokratiji, zemlji koju su gradili tinejdžeri, a iste je vodili i pola veka kasnije.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia Vladimir Putin i Dmitrij Peskov

Prvi važniji zadatak Putin dobija 1985. kao agent u Istočnoj Nemačkoj, u Drezdenu i tamo je do 1990. Svedočio je dakle padu Berlinskog zida i ponovnom ujedinjenu države, koja je harala podno Lenjingrada ne mnogo pre njegova rođenja.

Formalno napušta KGB 1991. i kreće da se bavi politikom u svom rodnom gradu, koji je vratio svoje staro ime dato po osnivaču Petru Velikom.

Raspadom SSSR, Putin se našao pored Jeljcina, a to je značilo imati četvore oči otvorene, jer novi predsednik Rusije kao samostalne države, po mnogo čemu nije bio dorastao zadatku. Putin postaje direktor FSB-a, kao naslednice KGB-a, a nakon toga i premijer avgusta 1999., na predlog Jeljcina.

Putin je kao premijer 1999. godine pokrenuo Drugi čečenski rat nakon napada čečenskih separatista na Dagestan i niza bombaških napada u Rusiji. Rat je vodio veoma oštro, uz teške vojne operacije i velike žrtve, a uspeo je da slomi otpor i vrati Čečeniju pod kontrolu Moskve. Taj rat mu je značajno podigao popularnost i pomogao da postane predsednik.

Oktobra 1999., nakon ostavke Jeljcina, postaje vršilac dužnosti predsednika Rusije.

Jelcjin i moćna mašinerija guraju Putina kao kandidata za predsednika na izborima u martu 2000. te on postaje i formalno predsednik.

Od tada do danas je biran za predsednika 4 puta, bivajući jednom premijer. U toku mu je predsednički mandat do 2030. godine.

Promenama Ustava iz 2008. predsednički mandat traje šest godina (do tada je trajao četiri), a mandat u Državnoj Dumi pet godina (do tada trajao četiri). Predlog izmena podneo je, tada premijer, Dmitrij Medvedev.

U februaru/martu 2014. godine, nakon krvave smene pro-ruskog predsednika Ukrajine Viktora Janukoviča u Majdanu, Putin je naredio vojnu intervenciju na Krimu. Ruske snage su brzo preuzele kontrolu, a 18. marta 2014. Putin je potpisao ugovor o pripojenju Krima Rusiji. Taj potez je u Rusiji bio veoma popularan i značajno mu je podigao rejting! Prema istraživanjima iz juna 2015., nakon aneksije, Putinu je podršku davalo čak 89 odsto Rusa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov Vladimir Putin

Putinov rejting trenutno se kreće između 68 i 76% (zavisno od ankete), što je neverovatna brojka za nekoga ko je toliko dugo na vlasti. Razumimo da uspesi države, ekonomsko i vojno jačanje vrlo često ne pariraju negativnom raspoloženju prema dugovečnim liderima.

Na izborima za Državnu Dumu u septembru 2026. njegova stranka Jedinstvena Rusija osvojila je 58,2% glasova i 349 od 450 mesta, čime je zadržala ustavnu većinu.

Putin je lider koji je Zapadu i najomiljeniji i najomraženiji. U pravoslavom svetu, ali i slobodarskim zemljama istoka u Putina se gleda kao u uzor, Moskva se pita za savete i pomno se slušaju njegove reči. Ruski narod pokazuje jasno svoje raspoloženje prema predsedniku Rusije, a njegova dugovečnost, rezultati i jako visok rejting jesu neverovatna i retka istorijska fuzija podobne ličnosti i zemlje koja je ište u teškim vremenima kako bi vratila staru slavu. To su danas Putin i Rusija. Mnogi bi kritikovali izjednačavanje lidera i zemlje, ali u ovom slučaju i jednom velikom istorijskom trenutku u kojem živimo, daću sebi za pravo da kažem da je Putin jednako Rusija i obrnuto.

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