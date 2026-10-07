SASTAO SE VRH RUSIJE: Putin predsedavao sednicom Saveta bezbednosti
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin predsedavao je sednicom Saveta bezbednosti, a u centru pažnje su bila pitanja unutrašnje i spoljne politike.
Sastanak je održan u režimu video-konferencije.
Pored Putina, prisustvovali su premijer Mihail Mišustin, predsednik Dume Vjačeslav Volodin, zamenik predsednika SB Rusije Dmitrij Medvedev, pomoćnik predsednika Nikolaj Patrušev, ministar odbrane Andrej Belousov, direktor FSB Aleksandar Bortnjikov, šef Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin i drugi.
(Sputnjik)
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