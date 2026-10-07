SJEDINjENE Države bi mogle da okončaju sukob u Ukrajini „pucnjem prstiju”, ali svesno odlučuju da to ne učine jer Vašington ima koristi od slabljenja Rusije, izjavio je poslanik Državne dume Aleksej Žuravljov.

Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije obećao da će sukob u Ukrajini uskoro biti rešen. Rekao je da Vašington još nije postigao prekid neprijateljstava, ali je uverio da lično „radi na tome”.

„Za mesec dana, za nedelju dana, za dva dana, za jedan dan – Tramp je sve to već rekao, procenjujući mogućnost okončanja ukrajinskog sukoba. Istina je da bi SAD zaista mogle da ga okončaju ’pucnjem prstiju’ kada bi to želele. Kada bi prestale da dostavljaju obaveštajne podatke Oružanim snagama Ukrajine, prestale da isporučuju oružje i prestale da nameću one ’paklene’ sankcije Rusiji – uključujući i zakon koji je Tramp potpisao pre nekoliko nedelja – rat bi već bio završen”, rekao je Žuravljov.

Prema rečima ovog poslanika, SAD poseduju sve poluge za okončanje sukoba, ali ih ne koriste jer nastavak borbi iscrpljuje Rusiju i odlaže mogućnost njenog ponovnog ujedinjenja sa Ukrajinom.

„Sjedinjene Države, verujte mi, imaju sve neophodne poluge za to, ali ih svesno ne koriste. Trampu odgovaraju borbe u Ukrajini. Važno je da one iscrpljuju Rusiju i dodatno odlažu mogućnost njenog ponovnog ujedinjenja sa Ukrajinom. Stoga je naša vojska trenutno najefikasniji mirovnjak – mir će nastupiti nakon što neprijatelj kapitulira”, dodao je Žuravljov.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio zahvalnost Trampu zbog njegovih napora da reši sukob u Ukrajini.

BONUS VIDEO