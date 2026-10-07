NESVAKIDAŠNJA POJAVA SNIMLJENA NA MORU: Ovaj fenom najavljuje pogoršanje vremena, sledi obilna kiša (VIDEO)

NA moru kod Poreča snimljena je pijavica, što ukazuje na dolazak nestabilnog vremena i obilnu kišu u narednom periodu.

Foto: Printskrin/Fesjbuk/ Crometeo

- Sve nestabilnije su prilike, usled približavanja frontalnog poremećaja sa severozapada Evrope, tako da se i narednih sati i dana mogu na moru pojavljivati pijavice. Moguće su i nevere i obilnija kiša, koja može uzrokovati bujične i urbane poplave - rekla je meteorolog Tea Blažević.

Četvrtak od jutra donosi kišu i pljuskove s grmljavinom, duž Jadrana i uz Jadran.

Duvaće umeren do jak jugo, ponegde s olujnim udarima, pišu hrvatski mediji.

Nestabilno vreme se predviđa i za petak.

BONUS VIDEO