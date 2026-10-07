NESVAKIDAŠNJA POJAVA SNIMLJENA NA MORU: Ovaj fenom najavljuje pogoršanje vremena, sledi obilna kiša (VIDEO)
NA moru kod Poreča snimljena je pijavica, što ukazuje na dolazak nestabilnog vremena i obilnu kišu u narednom periodu.
- Sve nestabilnije su prilike, usled približavanja frontalnog poremećaja sa severozapada Evrope, tako da se i narednih sati i dana mogu na moru pojavljivati pijavice. Moguće su i nevere i obilnija kiša, koja može uzrokovati bujične i urbane poplave - rekla je meteorolog Tea Blažević.
Četvrtak od jutra donosi kišu i pljuskove s grmljavinom, duž Jadrana i uz Jadran.
Duvaće umeren do jak jugo, ponegde s olujnim udarima, pišu hrvatski mediji.
Nestabilno vreme se predviđa i za petak.
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