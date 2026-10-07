ZVANIČNI KREMLJ O IZJAVI MAKRONA: Primili smo poruku, jasno i glasno - to je ćorsokak!
KREMLj smatra da Evropa svoju odbrambenu i bezbednosnu politiku zasniva na konfrontaciji sa Rusijom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Tako je on prokomentarisao testiranje francuske strateške rakete i izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona o „poruci drugim zemljama”.
„To doživljavamo kao jasnu i glasnu poruku, kako je on i rekao. Koliko razumemo, postojaće tri dimenzije – ekonomska i vojno-politička. To je loše, jer oni grade svoj identitet u oblasti odbrane i bezbednosti na osnovu konfrontacije sa Ruskom Federacijom. To je ćorsokak”, istakao je portparol ruskog predsednika.
Peskov je naveo da je Evropa „opsednuta idejom militarizacije” i da planira da transformiše Evropsku uniju iz ekonomskog u vojno-politički blok.
Naglasio je da je Moskva, u tom kontekstu, „na oprezu” i da pažljivo prati razvoj događaja. Rusija takođe preduzima mere kako bi osigurala nacionalnu bezbednost na strateškom nivou.
„Istovremeno, otvoreni smo za dijalog i smatramo da probleme treba rešavati dijalogom, a ne demonstrativnim lansiranjima raketa”, dodao je portparol Kremlja.
Francuska je prethodno testirala novu stratešku raketu i to lansiranje nazvala „jasnim signalom”. Francuski predsednik je posmatrao lansiranje sa fregate „Overnj” (Auvergne) i nazvao ga „jasnom i glasnom porukom”.
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