Svet

ŠTA RUSIJA ŽELI OD EVROPE? Matvijenko dala jasan odgovor

D.D.

07. 10. 2026. u 09:45

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RUSIJI je potrebna stabilna i mirna Evropa koja razvija uzajamno korisnu saradnju i trgovinu i zalaže se za jedinstvenu i nedeljivu evroazijsku bezbednost, izjavila je sinoć predsednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko.

ШТА РУСИЈА ЖЕЛИ ОД ЕВРОПЕ? Матвијенко дала јасан одговор

Foto: Credit: Nikolay Vinokurov / Alamy / Profimedia

- Mi se ne naslađujemo. Smatram da je za nas bolja stabilna, mirna Evropa koja razvija uzajamno korisnu saradnju i trgovinu i koja bi se zalagala za jedinstvenu, nedeljivu evroazijsku bezbednost - rekla je Matvijenko za RIA Novosti.

Istovremeno, ona je trendove povezane sa trenutnom situacijom u Evropi opisala kao alarmantne, napominjući da je reagovanje ljudi razumljivo.

- Njima jednostavno nisu ostavili izbor, njihov glas se ne uzima u obzir, njihovi glasovi se ne čuju kod aktuelnih političara. Sami su doveli do toga da se ovo dogodi - rekla je Matvijenko.

Prema njenim rečima, umesto da preispitaju situaciju, evropski političari ne zastupaju nacionalne interese svojih zemalja.

(Tanjug)

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