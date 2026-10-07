ŠTA RUSIJA ŽELI OD EVROPE? Matvijenko dala jasan odgovor
RUSIJI je potrebna stabilna i mirna Evropa koja razvija uzajamno korisnu saradnju i trgovinu i zalaže se za jedinstvenu i nedeljivu evroazijsku bezbednost, izjavila je sinoć predsednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko.
- Mi se ne naslađujemo. Smatram da je za nas bolja stabilna, mirna Evropa koja razvija uzajamno korisnu saradnju i trgovinu i koja bi se zalagala za jedinstvenu, nedeljivu evroazijsku bezbednost - rekla je Matvijenko za RIA Novosti.
Istovremeno, ona je trendove povezane sa trenutnom situacijom u Evropi opisala kao alarmantne, napominjući da je reagovanje ljudi razumljivo.
- Njima jednostavno nisu ostavili izbor, njihov glas se ne uzima u obzir, njihovi glasovi se ne čuju kod aktuelnih političara. Sami su doveli do toga da se ovo dogodi - rekla je Matvijenko.
Prema njenim rečima, umesto da preispitaju situaciju, evropski političari ne zastupaju nacionalne interese svojih zemalja.
(Tanjug)
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