BALKAN NA UDARU SNAŽNOG NEVREMNA: Stižu jaki pljuskovi sa grmljavinom, u ovim delovima će biti najgore

DANAS će u većem delu Hrvatske biti delimično sunčano i relativno toplo, dok će na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj vreme biti nestabilnije, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

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Na Jadranu će duvati umeren do jak jugo, koji će prema kraju dana jačati, objavio je DHMZ.

Najviša dnevna temperatura biće uglavnom između 22 i 26 stepeni, dok će u planinskim predelima biti nešto niža. Na kopnu će duvati slab, poslepodne mestimično umeren južni i jugozapadni vetar.

Na istoku zemlje danas će preovlađivati sunčano vreme uz povremenu umerenu oblačnost. Temperatura će se penjati do 24, a ponegde i do 27 stepeni.

U središnjoj Hrvatskoj smenjivaće se sunčani i oblačniji periodi, a poslepodne će duvati južni i jugozapadni vetar. Dnevna temperatura biće oko 24 stepena.

Na zapadu će biti promenljivije. Pljuskovi sa grmljavinom najizgledniji su u Istri, a uveče i na riječkom području te u Gorskom kotaru. Na severnom Jadranu duvaće umeren do jak jugo. Najviša temperatura biće između 19 i 23 stepena.

U Dalmaciji će biti delimično sunčano i toplo, uz više sunca prema jugu. Mogućnost kiše povećaće se tek prema kraju dana. Duvaće umeren do jak jugo, a temperatura će dostizati oko 24 stepena.

Na krajnjem jugu zemlje biće pretežno sunčano, uz naoblačenje uveče. Jugo će postepeno jačati.

DHMZ je za delove Jadrana izdao žuta upozorenja zbog jakog juga. Na primer, u srednjoj Dalmaciji večeras se očekuju udari od 65 do 75 kilometara na sat, zbog čega su mogući problemi u pomorskom saobraćaju.

Sutra osetno nestabilnije

U četvrtak sledi jače pogoršanje. Biće umereno do pretežno oblačno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Padavina će biti pre svega na severnom Jadranu i u krajevima uz njega, gde lokalno može pasti i obilnija kiša, a zatim će se nestabilno vreme proširiti prema Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na krajnjem istoku zemlje.

Na Jadranu će duvati umeren do jak jugo, ponegde sa olujnim udarima, dok će u unutrašnjosti jačati jugozapadni vetar. Uprkos pogoršanju, biće još malo toplije, uz najvišu temperaturu od 21 do 27 stepeni.

Prema prognozi DHMZ-a, u petak će ostati promenljivo i nestabilno, ali će sa severnim vetrom stići svežiji vazduh. Na Jadranu će jako i olujno jugo na severnom delu okrenuti na buru.

Uz izraženije pljuskove u četvrtak i petak lokalno može pasti obilna kiša. U subotu se očekuje postepeno smirivanje, pre svega na severu, dok bi u Dalmaciji još moglo biti kiše i pljuskova.

(Telegraf.rs)

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