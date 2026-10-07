PUTIN DANAS PUNI 74 GODINE: Stigle čestitke iz Kine, Belorusije i Severne Koreje
RUSKI predsednik Vladimir Putin danas puni 74 godine, a njegov rođendanski raspored uključuje seriju telefonskih razgovora sa stranim liderima, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.
Putin je već dobio brojne pisane čestitke, među kojima i od kineskog predsednika Si Đinpinga, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da za šefa države rođendan retko predstavlja potpuni praznik, prenela je agencija RIA Novosti.
I beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko čestitao je rođendan Putinu i izrazio zahvalnost za njegovu posvećenost jačanju veza između Moskve i Minska, navodeći da intenzivan politički dijalog, trgovinska i ekonomska saradnja i zajednički projekti potvrđuju težnju dve zemlje ka izgradnji savezne države.
Putinu je rođendan čestitao i severnokorejski lider Kim Džong Un, koji je u telegramu istakao da je Rusija pod Putinovim vođstvom pokazala svoju poziciju kao "prosperitetna zemlja".
(Tanjug)
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