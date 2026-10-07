PUTIN DANAS PUNI 74 GODINE: Stigle čestitke iz Kine, Belorusije i Severne Koreje

RUSKI predsednik Vladimir Putin danas puni 74 godine, a njegov rođendanski raspored uključuje seriju telefonskih razgovora sa stranim liderima, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Tanjug/Sergey Otroshko/Roscongress Foundation via AP

Putin je već dobio brojne pisane čestitke, među kojima i od kineskog predsednika Si Đinpinga, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da za šefa države rođendan retko predstavlja potpuni praznik, prenela je agencija RIA Novosti.

I beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko čestitao je rođendan Putinu i izrazio zahvalnost za njegovu posvećenost jačanju veza između Moskve i Minska, navodeći da intenzivan politički dijalog, trgovinska i ekonomska saradnja i zajednički projekti potvrđuju težnju dve zemlje ka izgradnji savezne države.

Putinu je rođendan čestitao i severnokorejski lider Kim Džong Un, koji je u telegramu istakao da je Rusija pod Putinovim vođstvom pokazala svoju poziciju kao "prosperitetna zemlja".

(Tanjug)