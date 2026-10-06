IZRAEL SE SPREMA ZA NOVI RAT? Kac otkrio plan za Zapadnu obalu
IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac obavestio je danas ministre, na nedeljnom sastanku kabineta, o vojnim pripremama izraelske vojske, kojoj je naređeno da bude spremna za scenario rata sa Palestinskom upravom na Zapadnoj obali.
Kac je ministrima rekao da scenario, koji je predviđen za Izraelske odbrambene snage (IDF) povodom dešavanja na Zapadnoj obali "predviđa da moraju da se naprave pripreme za mogućnost napada džihadističkih elemenata na doseljenike i vojnike IDF-a, kao lekcija iz događaja od 7. oktobra", prenosi Tajms of Izrael.
- U takvom slučaju, rat bi bio objavljen Palestinskoj upravi, a Izraelske odbrambene snage bi pokrenule sveobuhvatnu ofanzivu u skladu sa detaljnim planom koji smo formulisali i odobrili premijer (Benjamin) Netanjahu i ja, na osnovu principa utvrđenih za Izraelske odbrambene snage - kazao je Kac.
Dodao je da bi takva kampanja protiv Palestinske uprave na Zapadnoj obali "bila kratka i snažna i uključivala bi upotrebu kopnenih i vazdušnih snaga i specijalnih sredstava, eliminaciju i proterivanje visokih zvaničnika, uništavanje oružja i evakuaciju stanovnika velikih razmera i uništavanje terorističke infrastrukture unutar gradova i u svim izbegličkim kampovima... u skladu sa modelima Gaze i Libana, sve uz jačanje snaga i zaštitu izraelskih zajednica".
- Neće biti intifade koja će trajati godinama kao što je to bio slučaj u prošlosti, već kratkog i snažnog rata sa jasnom odlukom i promenom stvarnosti - rekao je Kac.
Iako članovi Netanjahuove vlade dugo kritikuju Palestinsku upravu, izraelski odbrambeni establišment zadržava drugačiji pristup, i smatra predsednika Palestinske uprave Mahmuda Abasa i njegove snage bezbednosti za važnog saveznika u borbi protiv terorizma na Zapadnoj obali.
(Tanjug)
Preporučujemo
"ZAVRŠIĆEMO POSAO U GAZI..." Jezive pretnje Izraela, Palestincima se ne piše dobro
16. 09. 2026. u 10:37
SAD ŠALjU DODATNE SNAGE U IZRAEL Vala: Potencijalne eskalacije uoči izbora u obe zemlje
04. 10. 2026. u 21:05
DODIK OTVORENO: Brisel nije naš partner – Evo na koga Republika Srpska računa
03. 10. 2026. u 11:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)