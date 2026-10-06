IZRAEL SE SPREMA ZA NOVI RAT? Kac otkrio plan za Zapadnu obalu

IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac obavestio je danas ministre, na nedeljnom sastanku kabineta, o vojnim pripremama izraelske vojske, kojoj je naređeno da bude spremna za scenario rata sa Palestinskom upravom na Zapadnoj obali.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Kac je ministrima rekao da scenario, koji je predviđen za Izraelske odbrambene snage (IDF) povodom dešavanja na Zapadnoj obali "predviđa da moraju da se naprave pripreme za mogućnost napada džihadističkih elemenata na doseljenike i vojnike IDF-a, kao lekcija iz događaja od 7. oktobra", prenosi Tajms of Izrael.

- U takvom slučaju, rat bi bio objavljen Palestinskoj upravi, a Izraelske odbrambene snage bi pokrenule sveobuhvatnu ofanzivu u skladu sa detaljnim planom koji smo formulisali i odobrili premijer (Benjamin) Netanjahu i ja, na osnovu principa utvrđenih za Izraelske odbrambene snage - kazao je Kac.

Dodao je da bi takva kampanja protiv Palestinske uprave na Zapadnoj obali "bila kratka i snažna i uključivala bi upotrebu kopnenih i vazdušnih snaga i specijalnih sredstava, eliminaciju i proterivanje visokih zvaničnika, uništavanje oružja i evakuaciju stanovnika velikih razmera i uništavanje terorističke infrastrukture unutar gradova i u svim izbegličkim kampovima... u skladu sa modelima Gaze i Libana, sve uz jačanje snaga i zaštitu izraelskih zajednica".

- Neće biti intifade koja će trajati godinama kao što je to bio slučaj u prošlosti, već kratkog i snažnog rata sa jasnom odlukom i promenom stvarnosti - rekao je Kac.

Iako članovi Netanjahuove vlade dugo kritikuju Palestinsku upravu, izraelski odbrambeni establišment zadržava drugačiji pristup, i smatra predsednika Palestinske uprave Mahmuda Abasa i njegove snage bezbednosti za važnog saveznika u borbi protiv terorizma na Zapadnoj obali.

(Tanjug)