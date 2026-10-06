TUŽNA je slika posete nemačkog kancelara Fridriha Merca Kijevu, izjavio je Grigorij Karasin, predsednik Odbora Saveta Federacije za spoljne poslove.

Foto: Tanjug (AP Photo/Dan Bashakov)

- Mercovo brzo putovanje u Kijev ogolilo je mnogo toga. Nemačka je u teškom promišljanju kako da povrati inicijativu u provociranju situacije u ukrajinskim pitanjima. Dodajte tome unutrašnju nemačku debatu i društvenu podelu u vezi sa kompetentnošću samog kancelara. Slika ispada tužna - napisao je Karasin na Telegramu.

Prepadnuti izraz lica Vladimira Zelenskog i nejasne javne izjave gosta i domaćina u vezi sa sukobom sa Rusijom, kao i budućnošću članstva Kijeva u EU ostavili su, kako kaže, "mučan utisak".

- Nije bilo pređašnjih bravura i marševa sa zastavama, ali je zabrinutost zbog vojno-političkih izgleda, koji očigledno ne idu u korist Kijevu i Berlinu, bila očigledna- ocenio je ruski zvaničnik.

Kako dodaje, putovanja "evropskih domaćina" u Ukrajinu, a i putovanja Zelenskog po Evropi, malo koga inspirišu.

- Nastupa vreme preispitivanja prošlih planova - zaključio je Karasin.

Ranije je novinska agencija DPA izvestila da su Merc i nemačka ministarka ekonomije Katerina Rajhe stigli u Kijev u nenajavljenu posetu, u pratnji predstavnika nemačkih kompanija.

Nemački kancelar Fridrih Merc se tokom posete Kijevu obratio predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. Istovremeno, najavio je novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od milijardu evra.

(RT Balkan)