Politika

VUČIĆ U LAJKOVCU SREO MALOG TOMU: "Hvala na poklonu, junačino!"

T.J.

06. 10. 2026. u 16:07

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas boravi u Lajkovcu u okviru predizborne kampanje za svoju izbornu listu, a sa jednog od susreta sa građanima objavio je i posebno emotivan video.

ВУЧИЋ У ЛАЈКОВЦУ СРЕО МАЛОГ ТОМУ: Хвала на поклону, јуначино!

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na Instagramu podelio snimak susreta sa dečakom Tomom, uz poruku:

- Toma se rukuje kao veliki, a u srcu nosi najlepšu dečju iskrenost i čistotu. Hvala na poklonu, junačino - napisao je Vučić.

Kako je izgledao susret Tome i Vučića, pogledajte u videu.

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