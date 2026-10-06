VUČIĆ U LAJKOVCU SREO MALOG TOMU: "Hvala na poklonu, junačino!"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas boravi u Lajkovcu u okviru predizborne kampanje za svoju izbornu listu, a sa jednog od susreta sa građanima objavio je i posebno emotivan video.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na Instagramu podelio snimak susreta sa dečakom Tomom, uz poruku:

- Toma se rukuje kao veliki, a u srcu nosi najlepšu dečju iskrenost i čistotu. Hvala na poklonu, junačino - napisao je Vučić.

Kako je izgledao susret Tome i Vučića, pogledajte u videu.