Politika

"NE PSUJTE MI POKOJNU MAJKU!" Prvanović rekao "studenti ne pobeđuju", pa ga brutalno izvređali (FOTO)

T.J.

06. 10. 2026. u 15:43

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KADA svojima ovo rade samo zato što im se ne sviđa istina koja je izrečena, šta bi tek radili drugima u Srbiji...

НЕ ПСУЈТЕ МИ ПОКОЈНУ МАЈКУ! Првановић рекао студенти не побеђују, па га брутално извређали (ФОТО)

Foto: Printskrin Jutjub

Slobodan Prvanović, naučni savetnik Instituta za fiziku u Beogradu i dugogodišnji kritičar vlasti, našao se na udaru dela svojih dosadašnjih istomišljenika nakon što je javno doveo u pitanje izbornu pobedu takozvane "Studentske liste".

Prvanović je 4. oktobra na društvenoj mreži Iks objavio da, prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja koje je pomenuo, "studenti ne pobeđuju". Ubrzo je dodatno objasnio svoj stav:

- Da se ne zanosimo da p̣obeđujemo, a da nismo obezbedili pobedu, a nismo je obezbedili. Pukli smo, na žalost, i sami smo krivi zbog toga jer smo se "ložili" da studenti pobeđuju. - napisao je on na Iksu.

Njegova objava izazvala je burne reakcije blokadera. 

Prvanović je objavio da su mu pojedini korisnici upućivali uvrede.

On je naveo je da mu je, nakon što je napisao da studenti "nažalost neće pobediti", nekoliko osoba psovalo pokojnu majku, kao i da mu je nalog bio blokiran nakon što je jednoj od njih odgovorio da mu to kaže u lice.

- Molim vas da ne psujete moju pokojnu majku. Meni možete da kažete šta god hoćete, nikoga nisam i neću nikada da blokiram, ali moje pokojne roditelje ostavite da počivaju u miru - napisao je Prvanović.

- Nakon što sam napisao da studenti NAŽALOST neće da pobede, nekoliko umobolnika mi je psovalo pokojnu majku - naveo je Prvanović.

On je dodao i da mu je "najavljeno da će dobiti otkaz kad studenti pobede".

Foto: Printskrin

Njegov slučaj tako pokazuje i dubinu sukoba unutar dela opoziciono orijentisane javnosti: čak i kada kritičar vlasti javno dovede u pitanje izborni uspeh "Studentske liste", reakcije pojedinih njenih pristalica prelaze u lične uvrede i napade na njegovu porodicu.

Postavlja se pitanje - kad ovo rade "svojima" samo zato što im se ne sviđa istina koja je izrečena, šta bi tek radili drugima u Srbiji?

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