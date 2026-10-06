KREMLJ UPOZORAVA LITVANIJU: "Rusija će preduzeti sve neophodne mere"
PORTPAROL Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da će Rusija preduzeti "neophodne mere" s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji.
- Rusija će biti prinuđena da preduzme sve neophodne mere kako bi garantovala sopstvenu bezbednost - rekao je Peskov.
Parlament Litvanije glasao je danas za ukidanje ustavne zabrane nuklearnog naoružanja u zemlji, u prvom od dva glasanja potrebna za izmenu ustava.
Američki predsednik, Donald Tramp, izjavio je nedavno da američka administracija namerava da razmotri predlog litvanske vlade o uspostavljanju vojne baze u njihovoj zemlji.
Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvoriti je u metu ruskog nuklearnog oružja.
(Tanjug)
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